Les infos du jour : les hommages affluent pour le Ballon d’Or de Dembélé, OM – PSG a battu des records

La grosse info : Dembélé, un Ballon d’Or qui fait l’unanimité !

Sacré hier soir, Ousmane Dembélé voit les hommages se multiplier. Parce qu’il a réalisé une saison 2024-25 extraordinaire avec le PSG mais également parce qu’il fait l’unanimité autour de sa personnalité.

Ballon d’Or : Le papa de Lamine Yamal est scandalisé !

Ballon d’Or : Joan Laporta calme le père de Lamine Yamal

Ballon d’Or 2025 : Nicki Nicole réconforte Lamine Yamal !

Ballon d’Or 2025 : la maman d’Ousmane Dembélé dévoile le secret de la réussite de son fils !

FC Barcelone : le message très classe de Lamine Yamal à Dembélé et sur le Ballon d’Or

Kylian Mbappé éteint par le nouveau Ballon d’Or !

Real Madrid : Vinicius méchamment moqué à cause de Dembélé et du Ballon d’Or

PSG – EXCLU : Dembélé sera au JT de TF1 ce soir (vidéos) !

Mais aussi…

Adversaire de l’ASSE ce soir, Amiens a fait preuve d’une humilité qui ressemblait presque à de la résignation…

ASSE : le coach d’Amiens s’avoue déjà vaincu face aux Verts !

ASSE : qui sont les véritables concurrents pour le titre en Ligue 2 ?

ASSE : Amiens s’attend à une marée verte à la Licorne !

Les Phocéens sont sur un nuage après leur succès hier sur le PSG (1-0), le premier au Vélodrome en championnat depuis 2011.

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Paris a pris la foudre »

Medhi Benatia passe un message après le PSG !

Igor Paixao : un flop à 35 M€ ?

OM Mercato : l’après-Balerdi se dessine du côté du Real Madrid

OM – PSG : audience record pour le Classico mais le Ballon d’Or a fait mieux !

OM – PSG : la LFP fait un coup bas aux Phocéens !

C’est M. Bastien qui sera l’arbitre du match des Canaris à Toulouse samedi. Il s’accompagne rarement d’une victoire…

FC Nantes : Matthis Abline doit-il retrouver sa place de numéro 9 ?

FC Nantes : un chat noir pour diriger le match à Toulouse !

Joie mitigée pour les Parisiens ce mardi, entre le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé et la défaite dans le Classico.

La pique de Didier Deschamps à DJ Snake et au PSG !

PSG-OM : Achraf Hakimi recadre les supporters de l’OM !

PSG : le chambrage de Fabian Ruiz et Nuno Mendes sur Marseille

PSG : Chevalier sort du silence après sa boulette à Marseille

PSG Mercato : 3 clubs sur Fabian Ruiz, prêt à jurer allégeance à Paris

Les Rouge et Noir connaissent un début de saison très irrégulier, symbolisé par leur nul à Nantes (2-2) samedi dernier.

Doit-on être plus exigeant avec le Stade Rennais ?

Pierre Sage n’est pas fan de la nouvelle lubie de Luis Enrique, consistant à suivre la première période des matches en tribune.

RC Lens Mercato : une somme très élevée a brisé un rêve de Jean-Louis Leca cet été

RC Lens : Guardiola l’assure, Khusanov ne risque pas de redevenir sang et or !

RC Lens : Pierre Sage n’a aucune intention d’imiter Luis Enrique (PSG)

Expulsé contre l’Islande, le milieu du Real Madrid sait combien de temps il sera suspendu.

Equipe de France : Tchouaméni connaît la durée de sa suspension

Ca va de plus en plus mal pour le Brésilien chez les Merengue. Sa relation avec Xabi Alonso n’est pas au beau fixe.

Real Madrid : Vinicius Junior sur le départ ?

Le Barça espérait faire ouvrir le Camp Nou dès ce week-end. C’est raté !

Après Yamal et le Ballon d’Or, le FC Barcelone prend un 2e coup de massue en 24h !