Pour la Coupe du Monde 2030, la FIFA pense à une énorme révolution… avec 64 équipes participantes !

Une énorme révolution à venir pour la Coupe du Monde 2030 ? En effet, selon The Athletic, la FIFA a exploré l’idée de porter le Mondial à 64 équipes, lors d’une rencontre à New York, au Trump Tower, avec des représentants importants de l’Amérique du Sud. La délégation comprenait des dirigeants de CONMEBOL ainsi que des présidents du Paraguay et de l’Uruguay, tandis que l’Argentine était représentée par des responsables du football mais pas par son président.

L’objectif affiché : célébrer le centenaire de la première Coupe du Monde, tenue en Uruguay en 1930, avec un format exceptionnel. L’idée pourrait permettre à des pays sud-américains d’accueillir davantage de matches, alors que le continent est peu représenté dans les prochains tournois. Le projet est encore très tôt et doit être validé par le Conseil de la FIFA.

Le Mondial accueillera 48 équipes en 2026

Cette proposition a déjà rencontré des critiques, notamment de l’UEFA et de CONCACAF, qui estiment qu’un tournoi de 64 équipes serait trop vaste et diluerait la compétition. Actuellement, le tournoi passera de 32 à 48 équipes en 2026.

La Coupe du Monde 2030 sera la plus étendue de l’histoire, se déroulant sur trois continents et six pays : Paraguay, Uruguay, Argentine, Espagne, Portugal et Maroc. L’idée sud-américaine est que chaque pays du trio latino-américain puisse accueillir un groupe, renforçant l’importance symbolique de leur participation.