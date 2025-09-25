FC Barcelone Mercato : Deco décolle pour la Croatie, deux futures stars bientôt signées ! 
FC Barcelone Mercato : Deco décolle pour la Croatie, deux futures stars bientôt signées ! 

Deco, le directeur sportif du FC Barcelone.
Bastien Aubert
25 septembre 2025

Deco, directeur sportif du FC Barcelone, s’est rendu à Zagreb accompagné de l’agent Andy Bara pour observer deux jeunes talents et tisser des liens avec le Dinamo Zagreb afin de préparer l’avenir.

Les voyages de Deco sont toujours scrutés de près en Catalogne : chaque déplacement du dirigeant du FC Barcelone est le signe que le club prépare de nouvelles opérations mercato. Cette fois, selon SPORT, il a profité de sa présence à Zagreb pour assister au match de Ligue Europa opposant le Dinamo Zagreb au Fenerbahçe. Le club croate a dominé son adversaire 3-1 devant son public, avec Sergi Domínguez, transféré l’été dernier pour 1,2 million d’euros, titulaire dans l’équipe. Mais l’objectif principal n’était pas le spectacle sur le terrain.

Deco et Bara ont multiplié les contacts

Le premier rendez-vous a eu lieu à l’hôtel Westin Zagreb avec Rafael Belinha, jeune promesse brésilienne représentée par Bara. Une rencontre informelle, mais essentielle : se connaître, échanger sur le parcours du joueur et poser pour des photos avec un jeune talent qui pourrait rapidement attirer l’attention du Barça. 

Mais la visite avait aussi un objectif plus stratégique : observer Cardoso Varela, un joueur que le Barça suit depuis longtemps. Varela a récemment prolongé son contrat avec le Dinamo jusqu’en 2028, mais le club catalan espère tenter son recrutement l’été prochain. Son nom a déjà été évoqué dans plusieurs discussions, et un premier essai avait été tenté sans succès l’été dernier. 

Deco vise deux futures stars en Croatie

Lors du match contre le Fenerbahçe, Varela, habituellement aligné avec l’équipe réserve, est entré à la 93e minute et n’a donc eu que très peu de temps pour montrer ses qualités, mais sa présence sur le terrain confirme l’intérêt du Barça. Ce voyage souligne également le rôle central d’Andy Bara, déjà impliqué dans plusieurs transferts réussis pour le Barça, dont Dani Olmo et Joan Garcia. 

Grâce à lui, Deco peut combiner observation sportive et relations institutionnelles avec le Dinamo Zagreb, renforçant ainsi la piste croate pour les jeunes talents. En quelques jours, Deco aura donc réussi un voyage express mais stratégique. Le message est clair : le Barça ne se repose jamais et mise sur une vision long terme en plus de la Masia.

FC BarceloneMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

