FC Nantes Mercato : on sait où El Arabi finira sa carrière

La joie de Youssef El-Arabi après son but lors de Nantes-Rennes.
Bastien Aubert
26 septembre 2025

À 38 ans, Youssef El Arabi a marqué les esprits dès son retour en Ligue 1 avec le FC Nantes. Quatorze ans après son départ du championnat français, l’attaquant a trouvé le chemin des filets sous le maillot nantais et s’est livré sur le sens profond de ce comeback, affirmant : « Déjà, je voulais finir ma carrière en France. Revenir 14 ans après et re-marquer, c’est magnifique. »

Un comeback 14 ans après en Ligue 1

Formé à Caen, El Arabi a parcouru l’Europe et le Moyen-Orient, passant par Grenade ou encore l’Olympiakos. Son retour chez les Canaris symbolise un bouclage de la boucle, et ce but, inscrit lors de ses premières minutes en jaune et vert, sonne comme un joli clin d’œil à son début de carrière. Un événement qui est loin d’être anodin pour les supporters comme pour lui, d’autant qu’il s’est longuement battu pour retrouver la Ligue 1, après avoir bâti sa légende notamment en Grèce et au Qatar.

Pour comprendre toute l’ampleur de cette performance, il suffit de consulter les exploits d’El-Arabi lors de son but face à Rennes qui illustrent à quel point l’attaquant marocain a su marquer l’histoire du championnat.

Un but, une fierté et une anecdote familiale

La symbolique de ce but a une saveur toute particulière dans sa sphère privée. El Arabi raconte, amusé, un instant familial étonnant : « Mon fils n’était pas encore né à l’époque ! » C’est à travers d’anciennes vidéos qu’il lui a montré ses débuts en Ligue 1, l’occasion d’un magnifique échange père-fils où la surprise et la fierté dominent.

L’émotion était palpable au moment de revoir les filets trembler sous ses coups, renforçant ce sentiment d’accomplissement d’un parcours atypique, celui d’un « pur produit amateur de base » qui a gravi chaque marche sans jamais rien lâcher. Détail intéressant : dès ses débuts à Nantes, il a su transmettre son énergie positive à un vestiaire avide d’expérience.

Le projet de fin de carrière d’El Arabi au FC Nantes

El Arabi l’a déclaré sans détour : il voulait finir sa riche carrière dans l’Hexagone. Son choix de rejoindre le FC Nantes relève d’un attachement profond au football français et à ses racines caennaises. Le club profite aujourd’hui de la grinta du joueur chevronné et de sa capacité à guider la jeunesse nantaise.

Ce retour, qui suscite l’enthousiasme sur les bords de l’Erdre, marque aussi la Ligue 1 de son empreinte. Pour ceux qui souhaitent plonger dans les coulisses de cette histoire, les débuts de Youssef El-Arabi au FC Nantes révèlent toutes les facettes de cette aventure.

Et pour les passionnés de records, l’exploit d’El Arabi face à Rennes a fait date, établissant un écart inégalé entre deux buts dans l’histoire du championnat.

À 38 ans, le buteur marocain s’offre un ultime défi, réaffirmant son attachement à la France et son envie de terminer sur une note inoubliable. Ce retour, chargé d’émotion et d’histoire, insuffle un nouveau souffle au FC Nantes et à tout le football hexagonal.

