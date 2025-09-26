OM : la compo de Roberto De Zerbi pour affronter le RC Strasbourg

Voici les compos officielles du match entre le RC Strasbourg et l’OM en ouverture de la 6e journée de Ligue 1.

Ce vendredi soir, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, l’OM se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Liam Rosenior et Roberto De Zerbi. Coup d’envoi à 20h45 à la Meinau.

Les compos officielles

RC Strasbourg : Penders – Högsberg, Sarr, Doukouré – Doué, Barco, Moreira, Chilwell – Lemaréchal, Páez, Emegha (cap).

OM : Rulli – Murillo, Balerdi (cap), Aguerd, Medina – Højbjerg, O’Riley – Weah, Gomes, Paixão – Gouiri.