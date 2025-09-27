OL : un retour dans le groupe de Paulo Fonseca pour affronter le LOSC
William Tertrin
27 septembre 2025
Le groupe de l’OL pour affronter le LOSC.
À la veille du match face au LOSC (17h15), le groupe de l’OL retenu par Paulo Fonseca vient d’être dévoilé. Au rayon des absents, Nuamah, Mangala, Abner, Descamps et Barisic ne sont pas présents. En revanche, Morton fait son retour de suspension en Ligue 1.
Le groupe de l’OL
Greif, Konan, Diarra – Tagliafico, Niakhaté, Kluivert, Mata, Maitland-Niles – Tessmann, Tolisso, Šulc, Morton, De Carvalho, Merah – Karabec, Fofana, Moreira, Ghezzal, Satriano, Molebe, Gomes Rodriguez.