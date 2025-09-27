ASSE • ...

Dans l’ambiance brûlante du Chaudron, une affiche à part se joue : Saint-Étienne, offensive et sûre de sa force devant le but, accueille une équipe de Guingamp qui cherche encore la recette défensive en Ligue 2. Ce samedi soir, tous les regards seront braqués sur cette opposition de styles et de statistiques qui promet des […]