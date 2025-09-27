ASSE : les Verts voient rouge face à Guingamp et subissent leur première défaite
LOSC : le groupe décimé de Bruno Genesio pour affronter l’OL

Bruno Genesio est prêt à en découdre au LOSC.
William Tertrin
27 septembre 2025

Le groupe du LOSC pour le match face à l’OL ce dimanche.

Ce dimanche à 17h15, le LOSC reçoit l’OL à Pierre-Mauroy pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. À cette occasion, Bruno Genesio a convoqué un groupe de 21 joueurs, marqué pas de très nombreuses absences. En effet, Berke Özer, Marc-Aurèle Caillard, Ousmane Touré, Benjamin André, Alexsandro, Romain Perraud, Thomas Meunier, et Ugo Raghouber sont tous blessés. Il a donc fallu improviser pour composer ce groupe, qui reste tout de même qualitatif malgré de lourdes absences, surtout au poste de gardien et en défense.

Le groupe du LOSC

Bodart, Sajous, Merzouk – Santos, Mbemba, Mandi, Ngoy, Verdonk, Goffi – Mukau, Bouaddi, Haraldsson, Bentaleb, Gomes, Mbappé – Giroud, Fernandez-Pardo, Igamane, Broholm, Sahraoui, Correia.

