ASSE – Guingamp : manque d’envie, excès de confiance… les mots forts de Lucas Stassin
L’attaquant de l’ASSE est revenu sur la mauvaise prestation des Verts hier après la défaite contre Guingamp.
L’ASSE n’est plus leader de la Ligue 2 après sa première défaite de la saison, contre Guingamp (2-3). Passés à côté de leur match, les Verts sont apparus aussi empruntés que nerveux. Pour Gautier Larsonneur, interrogé au micro de beIN Sports, la leçon est claire : « Il nous a manqué beaucoup de choses ce soir. Revenir à 1-1 à la pause, c’est presque miraculeux tant notre première mi-temps a été insuffisante. On n’a pas proposé grand-chose et, clairement, on doit faire beaucoup mieux. Depuis le début de saison, il y a eu des matchs où on a eu la réussite avec nous, comme à Boulogne où l’on mène 1-0 sans forcément le mériter, ou encore à Amiens où l’on n’a pas été flamboyants. Ce soir, cette rencontre doit nous rappeler l’essentiel : l’humilité. »
« Il n’y avait pas trop d’envie », estime Stassin
Le capitaine stéphanois a été rejoint dans son analyse par son coach, Eirik Horneland. « C’est notre plus mauvais match de la saison, a commenté le Norvégien. Je ne l’ai pas vu venir. On a pensé que le match allait tourner pour nous sans faire des efforts. » Trop suffisants, les Verts ? Selon Lucas Stassin aussi l’ASSE a failli. « C’est une mauvaise prestation de notre part, de tout le monde, a commenté le Belge en zone mixte. Il n’y avait pas trop d’envie de notre côté mais c’est comme ça, il faut apprendre de ce match et réagir très vite. Il y avait un peu de fatigue peut-être aussi mais on voyait que l’envie n’était pas là. On était en retard sur tous les duels, il y a eu beaucoup de déchet technique et peut-être l’excès de confiance aussi avec la série de victoires qu’on avait. On sait que si on veut monter cette année, il y aura des périodes difficiles. Il faut apprendre et recommencer le travail dès mardi prochain à l’entraînement. On ne peut pas gagner tous les matchs malheureusement. Il faut maintenant se focaliser sur le prochain match. » Ce sera à Montpellier, samedi prochain.