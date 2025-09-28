L’attaquant de l’ASSE est revenu sur la mauvaise prestation des Verts hier après la défaite contre Guingamp.

L’ASSE n’est plus leader de la Ligue 2 après sa première défaite de la saison, contre Guingamp (2-3). Passés à côté de leur match, les Verts sont apparus aussi empruntés que nerveux. Pour Gautier Larsonneur, interrogé au micro de beIN Sports, la leçon est claire : « Il nous a manqué beaucoup de choses ce soir. Revenir à 1-1 à la pause, c’est presque miraculeux tant notre première mi-temps a été insuffisante. On n’a pas proposé grand-chose et, clairement, on doit faire beaucoup mieux. Depuis le début de saison, il y a eu des matchs où on a eu la réussite avec nous, comme à Boulogne où l’on mène 1-0 sans forcément le mériter, ou encore à Amiens où l’on n’a pas été flamboyants. Ce soir, cette rencontre doit nous rappeler l’essentiel : l’humilité. »

« Il n’y avait pas trop d’envie », estime Stassin

Le capitaine stéphanois a été rejoint dans son analyse par son coach, Eirik Horneland. « C’est notre plus mauvais match de la saison, a commenté le Norvégien. Je ne l’ai pas vu venir. On a pensé que le match allait tourner pour nous sans faire des efforts. » Trop suffisants, les Verts ? Selon Lucas Stassin aussi l’ASSE a failli. « C’est une mauvaise prestation de notre part, de tout le monde, a commenté le Belge en zone mixte. Il n’y avait pas trop d’envie de notre côté mais c’est comme ça, il faut apprendre de ce match et réagir très vite. Il y avait un peu de fatigue peut-être aussi mais on voyait que l’envie n’était pas là. On était en retard sur tous les duels, il y a eu beaucoup de déchet technique et peut-être l’excès de confiance aussi avec la série de victoires qu’on avait. On sait que si on veut monter cette année, il y aura des périodes difficiles. Il faut apprendre et recommencer le travail dès mardi prochain à l’entraînement. On ne peut pas gagner tous les matchs malheureusement. Il faut maintenant se focaliser sur le prochain match. » Ce sera à Montpellier, samedi prochain.