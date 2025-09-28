Sur une série de 60 matches consécutifs avec au moins un but marqué à domicile, le LOSC vient de voir cette incroyable performance prendre fin.

Le rideau est tombé sur l’une des plus longues séries offensives d’Europe. Invaincu devant ses supporters en matière de buts inscrits depuis plus de deux ans, le LOSC a cédé ce week-end. Battus 1-0 par l’Olympique Lyonnais au stade Pierre-Mauroy lors de la 6ᵉ journée de Ligue 1, les Dogues ont vu s’arrêter une incroyable régularité : 60 matches consécutifs avec au moins une réalisation à domicile.

Cette performance, étalée sur quatre saisons, avait débuté en février 2023 après un triste 0-0 contre Clermont. Depuis, Lille avait trouvé le chemin des filets contre 37 adversaires différents, toutes compétitions confondues, pour un total de 130 buts. Des statistiques qui plaçaient le club nordiste au sommet des grandes ligues européennes, loin devant le Real Madrid, qui s’était arrêté à 24 matches consécutifs.

Lille doit repartir de l’avant

La tête victorieuse d’Olivier Giroud face aux Norvégiens de Brann, en Ligue Europa Conference jeudi dernier, restera donc comme le dernier but de cette série d’exception. Une page se tourne, mais elle illustre la solidité offensive que Lille a su imposer dans son jardin au fil des saisons.

Si l’arrêt de ce record apporte une touche d’amertume, il témoigne surtout de la constance et de la compétitivité du LOSC dans le paysage européen. Le défi, désormais, sera de repartir sur une nouvelle série… et de démontrer que Pierre-Mauroy reste une forteresse où l’attaque lilloise s’exprime sans relâche.