Le début de saison canon de Tadjidine Mmadi ne laisserait pas insensible certains clubs…

Auteur d’un doublé en Youth League face au Real Madrid et appelé avec l’équipe de France pour la Coupe du monde U20, Tadjidine Mmadi est la grande révélation de ce début de saison à l’OM. Le jeune milieu de 18 ans, natif de Marseille, est en train de gravir les échelons au sein du club phocéen.

Mmadi convoité

Après avoir signé son premier contrat professionnel en mars dernier, le joueur d’origine comorienne a été appelé avec l’équipe de France U19 et il s’apprête à disputer la Coupe du monde U20 avec les Bleuets, au Chili. Selon Foot Mercato, Roberto De Zerbi pourrait lui faire une place dans le groupe à son retour, mais l’OM peut s’attendre à être attaqué. « Le joueur continue de performer et attise les convoitises. Des clubs européens le suivent déjà de très près et il pourrait y avoir des offres dans les prochains mois », croit en effet savoir « FM »…