FC Barcelone...

Les supporters du PSG vont faire l’objet d’une sécurité renforcée ce mercredi à Barcelone.

Barça-PSG, c’est demain soir, et le match s’annonce chaud. Il pourrait l’être aussi du côté des supporters et SPORT explique ce mardi que Barcelone va être en état d’alerte maximale. 2 700 supporters parisiens sont attendus en Catalogne et parmi eux, le Collectif Ultras Paris sera dans le viseur des autorités ibériques.

Le communiqué du CUP est mal passé à Barcelone

Ainsi, un bus parisien transportant les membres du collectif qui partira mercredi matin de Paris sera surveillé du début à la fin de son trajet, e ce sera la même chose après le match, pour le retour jusqu’à Paris. Des mesures ont été mises en place pour éviter que les Ultras des deux camps puissent se croiser à Barcelone. Le dispositif policier sera renforcé. SPORT rappelle que le CUP entretient de mauvaises relations avec les Ultras du Barça. Et qu’il « s’est permis le luxe » de publier un communiqué afin de dénoncer les décisions arbitrales souvent favorables au Barça sur la scène européenne…