Une étude des erreurs de la VAR depuis le début de la saison montre que le Stade Rennais est l’équipe la plus avantagée en Ligue 1 par l’arbitrage.

Depuis dimanche et l’énorme coup de gueule des Lillois contre l’arbitrage, le débat est revenu sur le devant de la scène en France : les hommes (et femmes) en noir ne seraient pas au niveau. Plusieurs erreurs grossières sont venues entacher certains matches depuis le début de la saison. On pense notamment au désormais célèbre « C’est haut mais ça ne reste pas, ça glisse » de Stéphanie Frappart, dans le camion de la VAR, lors de Rennes-OL après le tacle de Rouault sur Merah qui aurait dû valoir une expulsion au Rouge et Noir.

Avec deux points en moins, le SRFC serait 13e…

Le compte X Check VAR Ligue 1 a fait les comptes. Les trois équipes les plus désavantagées depuis le début de la saison sont le LOSC, l’OL et Le Havre. Et, à l’autre bout du classement, on trouve le Stade Rennais. Les hommes d’Habib Beye devraient avoir 2,33 points en moins au classement. C’est beaucoup plus que la 2e équipe la plus avantagée, le RC Lens (1,52).

Avec deux à trois points en moins, le Stade Rennais se situerait aux alentours de la 13e place au classement, entre l’AJ Auxerre et le FC Lorient. Et là, effectivement, la lecture de son début de saison ne serait pas la même. Ni celle de l’avenir d’Habib Beye sur son banc !