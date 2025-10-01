L’analyse de la direction de l’arbitrage pour les faits de jeu de LOSC-OL va à l’encontre du ressenti de Bruno Genesio et Olivier Létang, qui avaient tous deux poussé un coup de gueule.

Ce n’est pas vraiment une surprise mais la direction de l’arbitrage n’a pas déjugé Mathieu Vernice. Pourtant, l’homme en noir a été fortement critiqué par l’entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, et son président, Olivier Létang, après sa prestation contre l’OL (0-1) dimanche. Le premier a d’ailleurs été expulsé à la 72e après avoir contesté de façon véhémente une décision arbitrale. Dans son analyse suivant chaque journée, la direction de l’arbitrage a assuré qu’il n’y avait eu aucun mauvais choix durant la partie !

Ni pénalty pour le LOSC, ni expulsion d’un Lyonnais !

Concernant le pénalty non accordé au LOSC à la 43e, la direction arbitrale écrit, via le site de la FFF : « Avec un déplacement et un positionnement adaptés à la phase de jeu, l’arbitre a correctement analysé les deux situations et n’a pas commis d’erreur manifeste au sens du protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage. En effet, en ce qui concerne d’abord le contact entre le ballon et la main du défenseur lyonnais, celui-ci n’est pas sanctionnable car la position du bras n’augmente pas artificiellement la surface couverte par le corps du défenseur. Par ailleurs, les images montrent que le tacle peut ne pas être nécessairement regardé comme une faute grossière, l’absence de maîtrise par le fautif et l’impact du geste pouvant être appréciés par l’arbitre comme relevant d’une attitude « inconsidérée » qui exige un avertissement, conformément aux Lois du jeu ».

Et en ce qui concerne l’action de la 72e, pour laquelle Bruno Genesio a réclamé une expulsion lyonnaise, il est dit : « L’analyse de cette situation par l’arbitre et par l’arbitre vidéo est cohérente avec celle de la 43e minute, présentée précédemment. Les images montrent effectivement que la décision de l’arbitre de ne pas apprécier ce tacle comme une faute grossière, mais plutôt comme un geste « inconsidéré » au sens des Lois du jeu, n’est pas une erreur manifeste. Le manque de maîtrise du geste et l’impact de ce dernier qualifient évidemment l’irrégularité du tacle du joueur lyonnais ».

Bruno Genesio et Olivier Létang auront autant d’arguments en moins pour se défendre devant la commission de discipline ce mercredi…