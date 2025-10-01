FC Barcelone – PSG : le groupe blaugrana avec un retour et quatre absences majeures

L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a communiqué la liste des joueurs convoqués pour le choc face au PSG ce soir.

Hansi Flick a été le premier à dégainer. L’entraîneur du FC Barcelone a communiqué la liste des joueurs convoqués pour le choc ce soir face au PSG. Sans surprise, Joan Garcia, Fermin Lopez, Gavi et Raphinha sont absents. En revanche, Alejandro Baldé fait son retour dans le groupe. Le latéral gauche était absent depuis un mois en raison d’une blessure à l’ischio.

Gardiens : Szczesny, Kochen, Aller.

Défenseurs : Baldé, Araujo, Cubarsi, Christensen, Martin, Koundé, Garcia, Jofre.

Milieux : Pedri, Casado, Olmo, De Jong, Bernal, Dro.

Attaquants : Torres, Lewandowski, Yamal, Rashford, Bardghji, Fernandez.