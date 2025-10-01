Selon les informations de la presse catalane, le PSG serait attentif à la situation d’Eric Garcia, défenseur du FC Barcelone en fin de contrat en juin.

Le choc, ce soir, entre les deux équipes les plus spectaculaires de la saison passée fait saliver l’Europe entière. Le PSG a beau être fortement diminué, il donnera du fil à retordre au FC Barcelone, qui aurait aimé l’affronter en finale de la Champions League. Mais Sport nous apprend qu’au-delà de l’opposition sportive, le match de ce soir sera l’occasion pour Luis Campos et Luis Enrique d’observer de plus près une potentielle future recrue.

Garcia négocie une prolongation au Barça mais…

En effet, le quotidien assure que le PSG est attentif à la situation d’Eric Garcia. Le défenseur polyvalent de 24 ans sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Il négocie actuellement une prolongation mais, pour le moment, les deux parties ne parviennent pas à trouver un accord. Garcia a tout de la bonne pioche car il peut occuper quatre postes : défenseur central de formation, il a évolué en milieu défensif avec Xavi et parfois avec Hansi Flick, a également suppléé Jules Koundé au poste d’arrière droit et a même joué à gauche ces derniers temps ! C’est d’ailleurs à cette dernière place qu’il pourrait être titularisé ce soir.

Né à Barcelone et formé au Barça, Eric Garcia avait quitté la Catalogne pour finir sa formation à Manchester City. Il est revenu chez les Blaugranas en 2021 et a été prêté à Gérone en 2023-24, année de son explosion. Depuis, il ne fait que confirmer, ce qui n’a évidemment pas échappé aux dirigeants parisiens.