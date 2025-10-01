Respectivement entraîneur du FC Barcelone et du PSG, Hansi Flick et Luis Enrique, ne se sont opposés qu’à une seule reprise, lors de la Coupe du monde 2022.

Le dernier Barça-PSG remonte à seulement un an et demi. C’était en quarts de finale de la Champions League. Luis Enrique était déjà aux commandes du club de la capitale mais c’est Xavi qui officiait encore chez les Blaugranas. Ceux-ci s’étaient imposés 3-2 au Parc des Princes à l’aller mais s’étaient écroulés 1-4 au retour en Catalogne. C’était la fin de l’aventure de l’ancien milieu sur le banc blaugrana. Dès l’été suivant, Hansi Flick l’a remplacé avec la réussite que l’on sait.

64% de possession pour Luis Enrique

Mais qu’ont donné les confrontations entre l’entraîneur allemand et son homologue espagnol ? Eh bien, il n’y en a eu qu’un, lorsque chacun était à la tête de la sélection de son pays. C’était à la Coupe du monde 2022, lors du tour de poules. La partie s’était terminée sur un score de 1-1, but de Morata pour la Roja, égalisation tardive de Füllkrug pour les Allemands. Luis Enrique avait aligné son traditionnel 4-3-3, Flick lui avait répondu avec un non moins traditionnel 4-2-3-1. L’Espagnol avait eu la possession (64%), l’Allemand avait fait mieux au niveau des tirs (11 à 7).

La clef du match de ce soir devrait être la possession de balle, ce qui fait que le précédent de 2022 est un bon signe pour le PSG. A signaler que trois joueurs présent lors d’Espagne-Allemagne seront présents ce mercredi, tous du côté barcelonais : Pedri, Olmo et Torres. Il y avait également Gavi mais il est d’ores et déjà forfait suite à son opération d’un genou.