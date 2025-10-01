Coupable d’un coup de sang face à l’OL, Bruno Genesio connaît désormais sa sanction.

La rencontre entre Lille et Lyon (0-1) de dimanche dernier a laissé des traces bien au-delà du terrain. L’entraîneur lillois Bruno Genesio a en effet écopé, ce mercredi, d’une suspension d’un match l’empêchant d’occuper le banc, d’accéder aux vestiaires des arbitres ou d’exercer toute fonction officielle, qui sera purgée contre le PSG ce dimanche. La commission de discipline a jugé son comportement excessif à la suite d’un incident survenu en seconde période.

Létang pas sanctionné pour l’instant

Tout est parti d’une action manquée par Félix Correia, qui aurait pu changer le cours du match. Frustré, Genesio a exprimé sa colère en frappant une bouteille d’eau qui, malencontreusement, a atterri près du quatrième arbitre. Ce premier élan d’énervement lui a valu un avertissement. Loin d’apaiser la situation, celui-ci a provoqué une réaction encore plus virulente du technicien nordiste, lequel a adressé des propos cinglants à l’équipe arbitrale : « Vous êtes nuls, vous êtes zéro ». Résultat : une exclusion immédiate par l’arbitre principal, Mathieu Vernice, à la 72e minute.

De son côté, le président Olivier Létang a également eu des propos assez saignants envers l’arbitrage, mais n’a pas été sanctionné.