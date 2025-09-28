Après la défaite du LOSC face à l’OL, le coach lillois Bruno Genesio et son président Olivier Létang ont démonté l’arbitrage.

Ce samedi, le LOSC s’est incliné à domicile face à l’OL, mettant ainsi fin à une série de 60 matchs de suite avec au moins un but marqué à domicile. Pour Bruno Genesio, qui s’est arrêté au micro de beIN Sports, Lille méritait mieux : « Holdup ? Oui, on peut s’en prendre qu’à nous. On a les occasions pour revenir et gagner. Sur le contenu du match, j’en parle souvent, il y a beaucoup de choses positives. On a dominé du début à la fin. On s’est créé les meilleures occasions. On méritait beaucoup mieux. Si on continue, on gagnera beaucoup de matchs. »

L’entraîneur lillois s’est surtout arrêté sur l’arbitrage : « Rouge ? Je vais demander, je pense savoir pourquoi. Le rouge, je comprends, mais le jaune je ne comprends pas. J’ai tiré dans la bouteille parce qu’on avait raté une occasion, ce n’était pas destiné à l’arbitrage. Si on n’a pas le droit d’exprimer des émotions, on restera en tribunes comme Luis Enrique. C’est peut-être lui qui a raison. Le rouge, c’est pour des mots, je pense, à la VAR en plus, je ne comprends pas ce que la VAR fait dans cette histoire. Peut-être que la solidarité arbitrale a fait feu suite à mes propos après le derby. »

« Mickaël Landreau ? On se demande tous ce qu’il fait à la Fédération »

Son président, Olivier Létang, a ensuite élargi le débat en attaquant de front l’arbitrage français : « Je ne veux même pas parler du problème avec Bruno Genesio… mais on a un problème de fond avec l’arbitrage en France. C’est impossible d’avoir des soirées comme cela, je n’ai pas envie de parler que de nous. Tous les week-ends, dans quasiment tous les matches, on a des problèmes. On a des gens à la tête qui n’ont pas les compétences pour pouvoir piloter ce dont on a besoin. On nous demande de mettre des caméras, des choses dans les vestiaires, mais si sur le terrain la qualité du spectacle n’est pas au rendez-vous… »

Enfin, Létang a ciblé directement Mickaël Landreau, désormais conseiller à la Fédération : « Mickaël Landreau ? On se demande tous ce qu’il fait à la Fédération. Et le gros problème, c’est qu’on n’a pas d’échanges. Il n’y a pas d’échange avec les clubs. On ne sait pas. Je suis triste pour le football français, on a vu ce qu’il s’était passé, des deux côtés. Il faut sortir de ces polémiques. »

Une nouvelle sortie coup de poing de la part des Lillois sur l’arbitrage.