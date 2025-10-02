Equipe de France : Deschamps s’explique sur la surprise Mateta et sur l’absence de Thauvin
En coulisses, le FC Barcelone a perdu une autre bataille face au PSG

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, discutant avec celui de l'UEFA, Aleksander Ceferin, et celui du PSG, Nasser al-Khelaïfi.
Raphaël Nouet
2 octobre 2025

Partisan de la Super League depuis des années, le FC Barcelone serait en passe d’abandonner ce projet pour normaliser ses relations avec l’UEFA.

Il n’y a pas que sur le terrain que le FC Barcelone s’est incliné mercredi soir face au PSG (1-2). En coulisses aussi, les choses ont sacrément bougé. Cela devrait déboucher sur une décision qui va faire du bruit. Car selon le journaliste Abdellah Boulma, le président blaugrana, Joan Laporta, pourrait « dans les prochaines semaines, envisager le retrait du Barça du projet de Super League et normaliser ses relations avec l’UEFA ». Ce serait un énorme coup de tonnerre car il ne resterait plus que le Real Madrid au sein de ce projet controversé.

Le Barça va normaliser ses relations avec l’UEFA

On se souvient que le projet de Super League avait été lancé à la surprise générale au printemps 2021 mais rapidement abandonné après que les supporters de tous bords aient fait de leur désapprobation. D’abord partisan du projet, le PSG s’était rétracté avant son lancement car il craignait de se fâcher avec l’UEFA et la FIFA et que cela n’impacte la Coupe du monde que devait organiser le Qatar. De façon très opportune, Nasser al Khelaïfi s’était ensuite présenté comme le défenseur du « football traditionnel », pour tous…

En abdiquant au niveau de la Super League, le FC Barcelone ferait donc un pas vers les instances (mais aussi le PSG) tout en se fâchant définitivement avec le Real Madrid. Bien évidemment, ce dernier argument est davantage une motivation qu’un frein !

FC BarceloneLigue des championsPSG
