Les débuts de Jonathan David sous les couleurs de la Juventus Turin sont difficiles…

L’été dernier, la signature de Jonathan David a réveillé l’enthousiasme côté bianconero. Après trois saisons remarquables à Lille et une réputation de chasseur de buts (109 réalisations en 232 matches au LOSC), son transfert était perçu comme la pierre angulaire d’un nouvel élan offensif à la Juve. David n’avait d’ailleurs pas caché ses ambitions : « Mon travail consiste à marquer. Marquer 25 buts de plus, pourquoi pas ? Je pense que je peux y arriver. » Clair, direct, déterminé à prouver sa valeur en Serie A, le Canadien s’annonçait prêt à embrasser la pression et les espoirs sans détour.

Des premiers pas encourageants pour David, puis la panne

Dès le 24 août, la Juventus a cru tenir son nouvel atout : David ouvre son compteur face à Parme. L’élan paraît lancé, l’adaptation immédiate. Mais la réalité de la Serie A ne tarde pas à refroidir tout excès d’optimisme. Malgré une passe décisive contre l’Inter, la suite vire au mutisme. Aucun but contre le Genoa, prestation insipide face à Dortmund en Ligue des Champions, puis une énorme occasion manquée devant Villarreal qui fait couler beaucoup d’encre. Progressivement, l’élan des débuts s’effrite et les doutes s’accumulent sur la capacité de David à devenir le finisseur attendu.

Sous le feu des critiques de la presse italienne

Mercredi soir, le match nul face à Villarreal cristallise les critiques. La presse transalpine ne fait aucun cadeau à l’attaquant canadien. Pour Tuttosport, sa performance est « une blague », relevée d’une note cinglante de 4 : « Le ballon lui brûle toujours les pieds. Impossible de trouver des adjectifs pour le but manqué du début de seconde période », lit-on notamment dans les colonnes du quotidien turinois.

Du côté du Corriere dello Sport, l’analyse se fait tout aussi acerbe : « Le cauchemar de David ». Note : 4,5. « Il est capable de s’éloigner sans pratiquement jamais toucher le ballon. Et quand il le fait, il l’envoie à quelques pas de distance, ou sur la barre. » Même la Gazzetta dello Sport, plus indulgente avec un 5, souligne son manque de lucidité face au but : « La générosité ne lui manque pas, la lucidité oui. » L’ensemble de la presse met l’accent sur les ratés, mais aussi sur le problème structurel d’une attaque turinoise en manque de repères. Dans ce contexte, la cohabitation avec Dusan Vlahovic ajoute à la complexité. La rotation de l’attaque imposée par Igor Tudor empêche le Canadien de s’installer durablement en pointe. Au-delà des impressions, c’est le constat froid des chiffres qui renforce l’incertitude. En six rencontres et 319 minutes, Jonathan David n’a offert qu’un seul but et une passe décisive. Une contribution offensive jugée bien maigre pour un joueur censé symboliser le renouveau bianconero.