La surprise du chef, c’est lui : Jean-Philippe Mateta a été appelé pour la première fois en équipe de France. Une récompense de sa belle saison avec Crystal Palace, sur laquelle l’attaquant continue de surfer.

L’explication de Deschamps le fait sourire

« Il a une capacité à marquer des buts, a expliqué Didier Deschamps. Evidemment, c’est lié à l’absence de Marcus Thuram. Mais il a un bon profil, il a fait des bonnes choses notamment aux JO. Il n’est pas tout jeune (28 ans) mais il a connu toutes les sélections chez les jeunes. Marcus Thuram n’est pas là mais il fait partie des pré-listes depuis un bon moment. » Une explication qui a fait sourire Pierre Ménès… « La phrase du jour est de DD. À propos de Mateta : « il a fait de belles choses aux JO » c’est bien Didier 15 mois après tu as pu voir les matchs . Super ! », a réagi l’ancien consultant de Canal +. Taquin, Ménès !