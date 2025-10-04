Le capitaine de l’OL est revenu son absence de la liste des Bleus…

La surprise du chef, c’est lui : Jean-Philippe Mateta a été appelé pour la première fois en équipe de France. Une récompense de sa belle saison avec Crystal Palace, sur laquelle l’attaquant continue de surfer. Pas de Corentin Tolisso en revanche, mais Didier Deschamps a expliqué qu’il ne fermait pas la porte au Lyonnais, à qui il a préféré Khephren Thuram, Manu Koné, Eduardo Camavinga ou encore Adrien Rabiot.

Tolisso ne renonce pas aux Bleus

«Corentin fait partie des pré-sélectionnés, a expliqué Didier Deschamps. Il peut être amené à être appelé. Il fait de très bonnes choses à Lyon après avoir lui aussi enchaîné des années compliquées avec les blessures. Il a fait partie de la génération victorieuse, je ne l’oublie pas. Mais je vois dans un avenir un peu plus lointain. À partir du moment où je fais certains choix sur des jeunes qui ont moins d’expérience et de temps de jeu, je préfère prendre cette option-là. Mais je peux être amené à l’appeler et il peut être à nouveau sélectionné.» Après la victoire de l’OL contre Salzbourg (2-0), Tolisso a quant à lui confié à Canal+ : « « à chaque fois qu’il y a une liste, je suis interviewé et je ne sais pas pourquoi, mais on me parle de ça… Je n’y suis pas, c’est comme ça. Il faut que je travaille encore plus pour en faire partie. Le plus important est de travailler, d’être le meilleur au quotidien. En tout cas, je n’abandonnerai pas, je ne lâcherai pas. Tant qu’il y a de l’espoir, j’y croirai. ».