La star du Real Madrid ne fait pas partie de la liste de Thomas Tuchel pour les prochains rendez-vous dee l’Angleterre.

C’est un coup dur, terrible pour Jude Bellingham : le milieu du Real Madrid est écarté de la sélection anglaise. Thomas Tuchel a aussi décidé de se passer de Phil Foden ou Jack Grealish, pour les deux prochains matchs contre le Pays de Galles et la Lettonie. L’Allemand a décidé de reconduire les mêmes joueurs qui ont battu, en septembre, Andorre (2-0) et la Serbie (0-5). Mais Bellingham, absent sur blessure à ce moment-là, était cette fois opérationnel…

Bellingham en manque de rythme selon Tuchel

« Le dernier stage a eu lieu il y a seulement trois semaines et demie, et le travail d’équipe et l’esprit d’équipe étaient à leur plus haut niveau jusqu’à présent. C’est pourquoi nous avons décidé d’inviter le même groupe, afin de consolider ce que nous avions commencé à construire, a expliqué Tuchel. Y a-t-il des joueurs qui méritent d’être avec nous? Oui, sans aucun doute. Y a-t-il un moyen de réintégrer l’équipe grâce à leurs performances ? À 100 %. Concernant Jude, c’est un joueur très spécial, et pour les joueurs spéciaux, il y a des règles particulières. Mais pour ce stage, nous avons décidé de maintenir notre décision d’inviter la même équipe, et cela s’applique également à Jude. Il mérite toujours d’être présent. Il y a aussi le fait qu’il n’a pas encore trouvé son rythme de croisière avec le Real Madrid. Il n’a pas encore terminé un seul match complet. Il n’en a commencé qu’un seul pour l’instant. Il retrouve toute sa forme. On s’est parlé au téléphone. Il n’y a aucun problème de ce côté-là, il manque juste de rythme ». Cette décision fait beaucoup parler en Angleterre, d’autant que Tuchel et Bellingham se sont accrochés après le coup de sang du joueur contre le Sénégal (1-3). Furieux après la défaite, il avait frappé de rage dans une bouteille d’eau en quittant le terrain. Un geste que Tuchel avait déploré, dans une interview à Talk SPORT. « Jude a la fougue. Je ne veux pas la restreindre. Il devrait jouer avec cette fougue, c’est sa force. Mais cette fougue s’accompagne aussi de certains attributs qui peuvent vous intimider, peut-être même en tant que coéquipier. »