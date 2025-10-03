Montpellier – ASSE : le groupe d’Horneland est tombé, avec un retour

18 joueurs ont été retenus pour le déplacement de l’ASSE à Montpellier demain soir.

L’ASSE se déplace demain soir à Montpellier où elle tentera de repartir de l’avant après son premier revers de la saison face à Guingamp (2-3)

Bernauer out, Appiah in

Privé de Maxime Bernauer, suspendu pour 3 matches après son coup de sang face aux Bretons, Eirik Horneland a décidé de rappeler Dennis Appiah, écarté ces dernières semaines. A noter que Luan Gadegbeku est toujours à l’infirmerie, ce qui est également le coach de Lassana Traoré et d’Yvann Maçon selon le service communication du club. Qui explique que les deux autres joueurs absents, Batubinsika et Stojkovic, sont des « choix » du coach.