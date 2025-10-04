Quelques jours après les propos d’Olivier Létang sur l’arbitrage, Mickaël Landreau, porte-parole de la Direction de l’arbitrage, a adressé une réponse au président du LOSC.

Suite à la défaite du LOSC face à l’Olympique Lyonnais dimanche dernier, le président du club, Olivier Létang, n’a pas caché sa frustration concernant certaines décisions arbitrales, allant jusqu’à remettre en cause le travail de l’arbitrage français.

Ses déclarations ont notamment visé Mickaël Landreau, porte-parole de la Direction de l’arbitrage. « Il n’y a rien de personnel, mais on se demande tous ce qu’il fait à la Fédération parce qu’il n’y a aucun échange avec les clubs. Je suis triste pour le football français », a-t-il notamment lâché.

Landreau se défend

Invité sur l’émission Late FC diffusée sur Canal+ Foot, Landreau a exprimé sa surprise face aux propos de Létang : « J’ai été assez surpris par les propos d’Olivier (Létang), car je trouve qu’ils ne reflètent pas ce qui est réellement fait. » L’ancien gardien, aujourd’hui impliqué dans la formation des arbitres, a ensuite expliqué son rôle et son investissement : « À chaque stage, à chaque moment passé avec la direction de l’arbitrage ou les arbitres, je donne systématiquement mon avis sur ce que je ressens en tant qu’ancien joueur, ancien entraîneur. »

Pour Landreau, le problème ne réside pas dans l’implication des arbitres, mais dans la perception des clubs : « Ce que je trouve dommage, c’est qu’il y a un énorme travail de fond réalisé. On a répondu présent sur 100 % des sollicitations des clubs. »