Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Villarreal
William Tertrin
4 octobre 2025
Voici les compos officielles du match entre le Real Madrid et Villarreal pour la 8e journée de Liga.
Ce samedi, le Real Madrid reçoit Villarreal pour la 8e journée de Liga. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Xabi Alonso et Marcelino. Coup d’envoi à 21h au stade Santiago-Bernabéu.
Les compos officielles
Real Madrid : Courtois – Valverde (cap), Militão, Huijsen, Carreras – Ceballos, Tchouaméni, Güler – Mastantuono, Mbappé, Vinicius.
Villarreal : Tenas – Mouriño, Marín, Veiga, Cardona – Buchanan, Comesaña (cap), Partey, Gueye, Moleiro – Oluwaseyi.