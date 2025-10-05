Buteur ce jeudi face au RB Salzbourg en Ligue Europa (2-0), Martin Satriano (OL, 24 ans) est annoncé remplaçant pour la réception du Toulouse FC en Ligue 1 (15h).

L’OL doit enchaîner. Mis sous pression par le large succès de l’OM hier à Metz (3-0), les hommes de Paulo Fonseca ont pour mission de s’imposer devant Toulouse (15h) afin de passer une trêve internationale plus tranquille.

Pour ce faire, l’entraîneur de l’OL pourrait effectuer plusieurs ajustements dans son onze de départ en comparaison de celui qui s’est imposé ce jeudi face au RB Salzbourg en Ligue Europa (2-0).

Selon L’Équipe, Martin Satriano pourrait ainsi glisser sur le banc de touche après son but en Ligue Europa. Une attaque Colisso-Merah pourrait être alignée par Fonseca pour déverrouiller la défense toulousaine qui s’annonce resserrée au Groupama Stadium. Réponse sur les coups de 14h.