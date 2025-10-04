OL : un retour dans le groupe de Paulo Fonseca pour affronter le Toulouse FC
William Tertrin
4 octobre 2025
Le groupe de l’OL pour affronter le Toulouse FC.
À la veille du match face à Toulouse (15h), le groupe de l’OL retenu par Paulo Fonseca vient d’être dévoilé. Un groupe dans lequel Rachid Ghezzal fait son retour, mais qui est orphelin d’Enzo Molebe, redescendu en réserve. Abner et Rémy Descamps, quant à eux, restent indisponibles.
Le groupe de l’OL
Greif, Konan, Diarra, Tagliafico, Niakhaté, Kluivert, Mata, Barišić, Maitland-Niles – Tessmann, Tolisso, Šulc, Morton, De Carvalho, Merah – Karabec, Fofana, Moreira, Ghezzal, Satriano, G. Rodriguez.