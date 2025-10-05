Équipe de France : le maillot des Bleus pour la Coupe du Monde 2026 aurait fuité !

À moins d’un an de la Coupe du Monde 2026, le nouveau maillot de l’équipe de France aurait fuité. Et il est loin de faire l’unanimité.

À chaque grande compétition internationale, le maillot de l’équipe de France devient bien plus qu’un simple vêtement : il symbolise l’ambition, l’identité et le rêve collectif de millions de supporters. Alors que la Coupe du monde 2026 se profile à l’horizon, la question brûlante est : à quoi ressembleront les Bleus sur le terrain ?

Un maillot assez particulier

Selon plusieurs sources, le futur maillot domicile de l’équipe de France promet de marquer les esprits. Inspiré par la Statue de la Liberté, ce design célèbre les liens historiques et culturels qui unissent la France et les États-Unis. Le bleu royal, intense et lumineux, serait à l’honneur, rythmé par des bandes diagonales élégantes et un col blanc apportant une touche de sophistication.

Les réactions suite à ces leaks se sont révélées très mitigées, et même s’il faudra encore attendre pour être sûr que ce maillot sera le vrai, il fait déjà débat !