S’il n’est pas surprenant de retrouver Zuriko Davitashvili dans l’équipe type de la 9e journée de Ligue 2, la présence de son coéquipier à l’ASSE Joao Ferreira interpelle.

Deux joueurs de l’ASSE sont présents dans l’équipe type de la 9e journée de Ligue 2 : Zuriko Davitashvili et Joao Ferreira. Si la présence de l’ailier géorgien, double buteur à Montpellier (2-0) est amplement méritée, celle de son coéquipier portugais l’est beaucoup moins.

Ferreira, une sortie mitigée à la Mosson

Le latéral droit de l’ASSE a en effet vécu une soirée délicate à Montpellier, où il a longtemps souffert face à la vivacité de Nathanaël Mbuku avant d’être replacé dans l’axe suite à l’entrée de Dennis Appiah en seconde période. C’est d’ailleurs là que Ferreira s’est retrouvé impliqué dans une action litigieuse : un ceinturage dans la surface qui aurait pu – ou dû – déboucher sur un penalty et un carton rouge. Une décision non sifflée qui a notamment fait bondir Philippe Delaye, présent à nos côtés en tribune de presse.

Sissoko grignote encore

Malgré cette prestation mitigée, Sofascore a tout de même intégré Ferreira à son équipe type, sans doute par manque de concurrence dans les autres matches du week-end en défense. On notera que dans le même temps, un ancien de l’ASSE se distingue : Alpha Sissoko. Le défenseur de Guingamp enchaîne les performances solides et figure lui aussi dans le onze type après un match abouti contre Nancy, confirmant sa belle régularité.