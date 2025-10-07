L’ancien gardien des Verts n’a joué que deux matches depuis son arrivée à Fredericia. Et à chaque fois, ça a été la cata !

Poteaux Carrés donne des nouvelles d’Etienne Green ce lundi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ne sont pas très bonnes. Le Stéphanois avait signé au Danemark fin août, à Fredericia.

Green a vu rouge

Pour l’heure, il n’a joué que 2 matches avec son nouveau club. Lors du premier, Green avait encaissé quatre buts contre Aahrus, victorieux 4-1. Et lors du second, il s’est fait expulser lors d’un match de Coupe gagné 4-2 sur le terrain de la modeste équipe de Tune. C’était le 3 septembre. Et depuis, il n’est plus réapparu sur le terrain. En 37 matches officiels joués en équipe première avec l’ASSE, Green s’était fait expulser 3 fois, à Monaco en Ligue 1, et contre Le Havre et à Pau en Ligue 2.