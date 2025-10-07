FC Barcelone : les 4 leviers à activer pour redresser le Barça
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : débuts cauchemardesques pour Etienne Green au Danemark

ASSE Mercato : débuts cauchemardesques pour Etienne Green au Danemark
Laurent Hess
7 octobre 2025

L’ancien gardien des Verts n’a joué que deux matches depuis son arrivée à Fredericia. Et à chaque fois, ça a été la cata !

Poteaux Carrés donne des nouvelles d’Etienne Green ce lundi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ne sont pas très bonnes. Le Stéphanois avait signé au Danemark fin août, à Fredericia.

Green a vu rouge

Pour l’heure, il n’a joué que 2 matches avec son nouveau club. Lors du premier, Green avait encaissé quatre buts contre Aahrus, victorieux 4-1. Et lors du second, il s’est fait expulser lors d’un match de Coupe gagné 4-2 sur le terrain de la modeste équipe de Tune. C’était le 3 septembre. Et depuis, il n’est plus réapparu sur le terrain. En 37 matches officiels joués en équipe première avec l’ASSE, Green s’était fait expulser 3 fois, à Monaco en Ligue 1, et contre Le Havre et à Pau en Ligue 2.

ASSEMercato
#EX

Les plus lus

ASSE : bonne nouvelle pour le jeune Paul Eymard
ASSE...

ASSE : bonne nouvelle pour le jeune Paul Eymard

Par Laurent Hess
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : les 4 leviers à activer pour redresser le Barça

Par Bastien Aubert
PSG : Zaïre-Emery cash sur son début de saison et ses objectifs
PSG...

PSG : Zaïre-Emery cash sur son début de saison et ses objectifs

Par Laurent Hess
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : le projet de Luis Castro est-il une vaste fumisterie ?

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : débuts cauchemardesques pour Etienne Green au Danemark
ASSE...

ASSE Mercato : débuts cauchemardesques pour Etienne Green au Danemark

Par Laurent Hess
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OM Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir d’Endrick (Real Madrid) 

Par Bastien Aubert
Roony Bardghji (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : une autre recrue clinquante que Rashford déjà sur le départ !

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi, la phrase choc qui a secoué le vestiaire après le Mercato et l’affaire Rabiot !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, avant le match contre Reims.
ASSE...

ASSE : très bonne nouvelle pour la montée en Ligue 1 !

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé
Equipe de France...

Équipe de France : Mbappé (Real Madrid) au cœur d’une nouvelle polémique après Barcola (PSG) !

Par Bastien Aubert
Toni Kroos
FC Barcelone...

Real Madrid : Toni Kroos démonte le FC Barcelone et humilie Flick avec une punchline monstrueuse !

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Pierre Ménès en remet une énorme couche sur Luis Castro ! 

Par Bastien Aubert
La joie de Florian Thauvin après son but face au LOSC.
Ligue 1...

Revue de presse : nouvelles révélations chocs sur Beye à Rennes, Thauvin se démarque déjà en Bleu

Par Laurent Hess
Facundo Medina (OM)
Ligue 1...

OM : Medina donne de ses nouvelles, c’est du très lourd ! 

Par Bastien Aubert
Olivier Dall'Oglio
ASSE...

ASSE : Dall’Oglio lâche deux nouvelles bombes sur le mercato de Kilmer

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Real Madrid – FC Barcelone : on sait déjà si Yamal jouera le Clasico 

Par Bastien Aubert
Medhi Benatia (OM)
Mercato...

OL : Lyon marche sur les plates-bandes de l’OM au Mercato et choque toute la Ligue 1 !

Par Bastien Aubert
Hansi Flick lors d'un entraînement du FC Barcelone.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Rodrygo se lâche au Real Madrid, l’avenir de Flick déjà scellé au FC Barcelone 

Par Bastien Aubert
Sergio Conceiçao
FC Nantes...

FC Nantes : coup de tonnerre, le grand retour de Conceiçao en L1 se précise !

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : « Il est mort dans le film », Daniel Riolo lâche une bombe sur l’avenir d’Habib Beye ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : Stassin rêve d’une autre équipe que le Stade Rennais 

Par Bastien Aubert
Adrien Rabiot (OM)
Ligue 1...

OM : Rabiot de retour dans le vestiaire marseillais, De Zerbi a musclé son jeu !

Par Bastien Aubert
Bradley Barcola (PSG)
Equipe de France...

Entre le PSG et la FFF, toute la vérité éclate dans la polémique Barcola !

Par Bastien Aubert
Ebenezer Annan (ASSE)
ASSE...

ASSE : quelle est la recrue estivale la moins convaincante ?

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet