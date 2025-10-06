L’attaquant du Real Madrid n’a pas pris part au premier entraînement des Bleus ce lundi soir.

Samedi, le Real Madrid a battu Villarreal (3-1) pour reprendre la place de leader (3-1) de la Liga et le coup de grâce a été porté par Kylian Mbappé à la 81e. Servi en retrait par Brahim dans la surface, l’attaquant français a ajusté Tenas du plat du pied droit pour sceller la victoire madrilène. Mais Mbappé a été victime d’un coup à la cheville droite sur l’action de son but et il souffre d’une légère entorse. Alors que se profilent deux matchs des Bleus face à l’Azerbaïdjan ce vendredi et contre l’Islande lundi prochain, Mbappé a rejoint le rassemblement des Bleus ce lundi après-midi. Il est arrivé vers 16h à Clairefontaine.

Konaté également absent à l’entraînement

Présent en conférence de presse ce midi, Didier Deschamps a donné quelques nouvelles de son capitaine. « Je n’ai pas d’information supplémentaire à l’heure actuelle. Kylian a eu un petit souci qui n’est pas rédhibitoire sinon il ne viendrait pas. On prendra le temps de faire le point avec le staff médical puis on verra l’évolution. » Plutôt rassurant, donc, Deschamps. Mais selon les suiveurs des Bleus, il ne s’est pas entraîné avec le groupe, tout comme Ibrahima Konaté. Lucas Digne, Adrien Rabiot, Lucas Chevalier, Khephren Thuram, William Saliba, Manu Koné, Malo Gusto, Jean-Philippe Mateta et Dayot Upamecano se sont quant à eux contentés de faire des tours de terrain en basket.