Equipe de France : Mbappé absent à l’entraînement, Konaté vers un forfait ?

L’entraînement des Bleus ce mardi, c’était encore sans Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté.

L’Equipe de France s’apprête à affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande pour les qualifications à la prochaine Coupe du monde. Et comme hier, Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté étaient encore absents ce mardi à l’entraînement. Mbappé est touché à la cheville et Konaté aux quadriceps.

Konaté pourrait quitter Clairefontaine

Tous deux sont incertains pour le match face à l’Azerbaïdjan. Et selon L’Equipe, Konaté pourrait quitter ses coéquipiers, sa participation aux deux rencontres étant fortement compromise.