Figure incontournable de la communication phocéenne depuis 2023, Franckie Tourdre tire sa révérence. Après deux saisons intenses à orchestrer l’image d’un Olympique de Marseille en pleine mutation, le stratège médiatique quitte ses fonctions.

C’est une page qui se tourne du côté de la Canebière. Franckie Tourdre a officialisé sur son compte LinkedIn son départ de l’Olympique de Marseille, mettant fin à une aventure de deux ans. Le désormais ex-directeur de la communication avait rejoint le club à l’été 2023, en provenance de l’AS Monaco, où il dirigeait les relations presse. À Marseille, il aura accompagné une période charnière marquée par de grands changements internes, un nouveau souffle sportif, et une ambition de modernisation à tous les niveaux.

Sous sa direction, la communication du club a franchi un cap. L’OM a dépassé le seuil symbolique des 25 millions d’abonnés cumulés sur les réseaux sociaux, consolidant sa place parmi les vingt clubs les plus populaires au monde sur le digital. Une performance notable pour une institution historique qui continue de fédérer bien au-delà des frontières françaises. Tourdre aura également été un artisan clé du rayonnement médiatique du club, en donnant une cohérence et une stratégie à la fois moderne et fidèle à l’ADN populaire de Marseille.

Parmi ses réussites les plus marquantes, on retrouve la docu-série « Sans jamais rien lâcher », véritable succès de l’été, qui a offert une immersion rare dans le vestiaire et le quotidien du groupe dirigé par Roberto De Zerbi. Une opération de communication maîtrisée, saluée pour son authenticité et sa capacité à rapprocher les supporters de leurs idoles. Toujours accessible, attentif et disponible pour les médias, Tourdre s’est distingué par sa proximité avec les journalistes et sa gestion apaisée des situations parfois explosives qu’impose le climat marseillais.

À l’OM, il aura su maintenir une ligne claire, entre ouverture et protection du club. Dans son message d’adieu, il s’est voulu à la fois reconnaissant et ému : « Diriger la communication de l’Olympique de Marseille, servir ses intérêts et partager un petit bout de chemin de ses 126 ans d’existence aura constitué un honneur, une véritable expérience de vie, une opportunité unique de contribuer à la transformation d’un club mythique, mais aussi et surtout une immense responsabilité que j’ai été fier d’endosser et pour laquelle je tiens à remercier tout particulièrement le Président Longoria ainsi que le groupe McCourt. »

Si son avenir professionnel n’a pas encore été révélé, nul doute que son profil attirera rapidement l’attention d’autres clubs ou institutions sportives. Et comme souvent à l’OM, un départ ne marque jamais une fin, mais bien le début d’un nouveau chapitre.