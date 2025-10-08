Matt O’Riley, arrivé l’été dernier en prêt de Brighton, s’est rapidement imposé à l’Olympique de Marseille. Pour mieux prolonger l’aventure en 2026 ?

Avec Nayef Aguerd, Matt O’Riley est sans doute la meilleure pioche du mercato estival de l’OM. Le milieu de terrain danois séduit par sa régularité et son intelligence de jeu, et de nombreux supporters aimeraient le voir rester à Marseille au-delà de cette saison. Pour l’instant, aucun accord de transfert définitif n’est prévu, le joueur de 24 ans n’ayant pas d’option d’achat dans son contrat de prêt expirant fin juin 2026.

Conscient que son avenir immédiat reste incertain, O’Riley profite pleinement de chaque instant sous le maillot olympien. L’ancien du Celtic se concentre avant tout sur sa préparation pour la Coupe du monde avec le Danemark, laissant les spéculations sur un transfert futur en suspens.

« On ne sait jamais ce qui se passe dans le football »

Dans des propos rapportés par Daily Record, il explique : « C’est une très bonne expérience pour moi de jouer pour Marseille. Je profite simplement de chaque jour et j’essaie de ne pas trop penser à l’avenir. Je sais que je retourne à Brighton, mais on ne sait jamais ce qui se passe dans le football. On s’en souciera le moment venu. Pour l’instant, je ne pense qu’à un match contre la Biélorussie qui pourrait nous rapprocher de la Coupe du monde. Je veux me concentrer sur notre football. C’est le plus important à mon avis. »

O’Riley ajoute que son intégration à Marseille se passe au mieux : « Je savais pertinemment que Marseille serait une bonne expérience pour moi. Le club compte de nombreux supporters passionnés et pratique un bon football qui me convient parfaitement. Et j’ai aussi un entraîneur qui me fait confiance. C’est un atout majeur en tant que joueur. » Pour l’OM, il s’agit de profiter à fond du talent de ce milieu de terrain danois afin de franchir un cap cette saison. Si ses performances se poursuivent sur le même rythme, un transfert définitif pourrait pourquoi pas être envisagé à la fin de l’exercice, pour transformer cette belle surprise en véritable renfort durable.