Pierre Ménès ne voit pas le FC Nantes descendre directement
Les infos du jour : le PSG prêt à tout pour Yamal (FC Barcelone), la vérité sur la rumeur Neymar à l’OM et l’avenir de Beye à Rennes en pointillés

La star du FC Barcelone Lamine Yamal lors du choc contre le PSG en Champions League.
Raphaël Nouet
8 octobre 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 8 octobre 2025.

La grosse info : le PSG prêt à faire sauter la banque pour Yamal !

Selon une information d’un média espagnol, le PSG serait prêt à battre le record d’indemnité pour recruter Lamine Yamal. Une somme de 230 M€ est évoquée pour inciter le FC Barcelone à lâcher son prodige.

FC Barcelone Mercato : le PSG relance Yamal avec un pont d’or impossible à refuser ! 

PSG Mercato : le RC Lens a raté un titulaire controversé de Luis Enrique !

Mais aussi…

L’avenir de Lucas Stassin continue d’agiter le microcosme stéphanois, l’attaquant belge étant annoncé sur le départ pour le mois de janvier.

ASSE : Rudi Garcia critiqué en Belgique pour la non sélection de Stassin

ASSE Mercato : Stassin lâche une bombe sur son avenir cet hiver

ASSE : un poids lourd totalement surprise et inédit débarque à Saint-Étienne !

ASSE : Horneland a reçu deux bonnes nouvelles en pleine trêve

ASSE Mercato : quelle est la meilleure recrue estivale des Verts ?

ASSE : Khazri envisage un retour dans le Chaudron et règle ses comptes

ASSE : les Verts écrasent la L2, un trophée promis à Stassin

On sait enfin ce qui se cachait derrière la rumeur Neymar à l’OM cet été. Le Brésilien a bien failli revenir en Europe, mais ce n’était pas du côté de Marseille.

OM : un poids lourd annonce son départ retentissant !

Ligue 1 : l’OM peut-il durablement rivaliser avec le PSG cette saison ?

OM Mercato : O’Riley déjà prêt à rester à Marseille à l’été 2026 ?

OM : Adrien Rabiot se fait méchamment recadrer en Italie

OM : Zinédine Zidane annonce sa venue au Vélodrome !

OM Mercato : la vérité éclate sur la rumeur Neymar

Pierre Ménès est séduit par le Racing version Pierre Sage. Il le voit lutter pour les places européennes.

RC Lens : Kevin Fortuné fait son retour à Lens !

RC Lens : Ménès annonce une grande saison pour les Sang et Or !

Annoncé parmi les candidats à la succession d’Habib Beye à Rennes, Sergio Conceiçao ne trahira pas les Canaris. Il s’est engagé en Arabie Saoudite.

FC Nantes Mercato : les Kita ont refusé à Castro plusieurs pointures de Ligue 2

FC Nantes : l’avenir de Conceiçao est enfin scellé ! 

FC Nantes : une nouvelle arme émerge au Mercato, une recrue déjà signée !

FC Nantes : la preuve irréfutable qu’Anthony Lopes est l’un des meilleurs gardiens de L1

L’ancien propriétaire de l’OL John Textor assure que les Gones doivent plus de 60 M€ à Botafogo.

OL : Malick Fofana s’est encore mis Fonseca à dos !

OL : un ancien formateur explique pourquoi la formation lyonnaise a déraillé

OL : Textor réclame une somme affolante aux Gones !

Voici ce qu’il fallait retenir de l’actualité des clubs français moins médiatisés en ce mercredi 8 octobre.

Revue de presse : coup dur pour Pogba, du lourd signe au Stade Rennais ce vendredi !

Sorti blessé lors du dernier match du Real Madrid, Kylian Mbappé devrait bien pouvoir tenir sa place avec les Bleus.

Équipe de France : on sait si Kylian Mbappé jouera contre l’Azerbaïdjan

L’avenir d’Habib Beye sur le banc rennais continue d’agiter les médias, des dissensions avec certains tauliers ayant été évoqués.

Stade Rennais : coup de tonnerre pour l’avenir d’Habib Beye !

Stade Rennais : le vestiaire lâche Habib Beye et milite pour Franck Haise !

Stade Rennais : Haise serait-il le candidat idéal pour remplacer Beye ?

Pisté par le Real, William Saliba a préféré prolonger à Arsenal. Il explique pourquoi.

Real Madrid : Güler piège Mbappé, la photo choc qui fait le tour du monde ! 

Saliba explique pourquoi il a dit non au Real Madrid

Les Unes de la presse espagnole du jour, c’est ici !

Revue de presse espagnole : Yamal sabote Flick au FC Barcelone, 2 recrues au Real Madrid ! 

Le directeur sportif du FCB, Deco, confirme qu’il y a bien des soucis en interne chez les Blaugranas.

FC Barcelone : Flick explose contre Yamal à cause du PSG !

FC Barcelone : Laporta a réactivé en secret un retour de Messi, accord scellé ?

FC Barcelone : Deco confirme de grosses tensions en interne !

FC Barcelone : Tebas confirme une décision qui va révolter les Blaugranas

ASSEFC BarceloneFC NantesLigaLigue 1Ligue 2LOSCOLOMPSG
#A la une#RECAP'

Pierre Ménès ne voit pas le FC Nantes descendre directement

La star du FC Barcelone Lamine Yamal lors du choc contre le PSG en Champions League.
Les infos du jour : le PSG prêt à tout pour Yamal (FC Barcelone), la vérité sur la rumeur Neymar à l'OM et l'avenir de Beye à Rennes en pointillés

