Les infos du jour : le PSG prêt à tout pour Yamal (FC Barcelone), la vérité sur la rumeur Neymar à l’OM et l’avenir de Beye à Rennes en pointillés
Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 8 octobre 2025.
La grosse info : le PSG prêt à faire sauter la banque pour Yamal !
Selon une information d’un média espagnol, le PSG serait prêt à battre le record d’indemnité pour recruter Lamine Yamal. Une somme de 230 M€ est évoquée pour inciter le FC Barcelone à lâcher son prodige.
Mais aussi…
L’avenir de Lucas Stassin continue d’agiter le microcosme stéphanois, l’attaquant belge étant annoncé sur le départ pour le mois de janvier.
On sait enfin ce qui se cachait derrière la rumeur Neymar à l’OM cet été. Le Brésilien a bien failli revenir en Europe, mais ce n’était pas du côté de Marseille.
Pierre Ménès est séduit par le Racing version Pierre Sage. Il le voit lutter pour les places européennes.
Annoncé parmi les candidats à la succession d’Habib Beye à Rennes, Sergio Conceiçao ne trahira pas les Canaris. Il s’est engagé en Arabie Saoudite.
L’ancien propriétaire de l’OL John Textor assure que les Gones doivent plus de 60 M€ à Botafogo.
Voici ce qu’il fallait retenir de l’actualité des clubs français moins médiatisés en ce mercredi 8 octobre.
Sorti blessé lors du dernier match du Real Madrid, Kylian Mbappé devrait bien pouvoir tenir sa place avec les Bleus.
L’avenir d’Habib Beye sur le banc rennais continue d’agiter les médias, des dissensions avec certains tauliers ayant été évoqués.
Pisté par le Real, William Saliba a préféré prolonger à Arsenal. Il explique pourquoi.
Les Unes de la presse espagnole du jour, c’est ici !
Le directeur sportif du FCB, Deco, confirme qu’il y a bien des soucis en interne chez les Blaugranas.
