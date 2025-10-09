Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a laissé entendre que la Coupe du monde pourrait désormais se jouer systématiquement en automne. Ce qui éviterait d’avoir à aménager les calendriers, comme en 2022 et en 2034…

A chaque fois que Gianni Infantino a une idée, le football perd le peu qu’il lui reste d’âme… Après son Mondial des Clubs à 32 équipes tous les quatre ans, après la Coupe du monde à 48 nations, le président de la FIFA a déclaré qu’à l’avenir, le Mondial pourrait se disputer systématiquement en automne. La raison ? Cela éviterait que les joueurs jouent dans des conditions caniculaires, comme aux Etats-Unis en 1994 ou très certainement en 2026, mais aussi que le calendrier mondial soit aménagé, comme à l’occasion de l’édition 2022 au Qatar ou pour celle en Arabie Saoudite en 2034.

Une fausse bonne idée !

Sur le fond, cette réflexion est pertinente et les plus naïfs peuvent se dire que la santé des footballeurs est enfin prise en considération. Sauf que cela ne fait que décaler le problème. Car le calendrier international devra s’adapter et, tous les autres, les championnats nationaux se disputeront donc dès le mois de juillet et en août, soit en plein été dans les pays de l’hémisphère nord. En réalité, cette idée d’Infantino n’a qu’un intérêt : pouvoir attribuer l’organisation de ses compétitions à des pays richissimes comme le Qatar ou l’Arabie Saoudite…

Mais comme à son habitude, Gianni Infantino n’entendra pas les contradicteurs et fera certainement voter cette nouvelle idée qui promet un sacré changement dans les saisons footballistiques traditionnelles !