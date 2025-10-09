Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a fustigé les commentaires de Roberto De Zerbi sur le départ d’Adrien Rabiot durant l’été.

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé les propos de Roberto De Zerbi dans une interview à un média italien. L’entraîneur de l’OM y évoquait notamment le départ d’Adrien Rabiot, expliquant qu’il s’agissait finalement d’un mal pour un bien. Une forme de réponse au milieu de terrain, transféré à l’AC Milan, qui a parlé pour sa part d’un manque de respect concernant l’issue de son aventure phocéenne. Dans son émission, ce jeudi soir, Jérôme Rothen a fait part de son étonnement concernant les propos de RDZ.

« La classe ne s’achète pas… »

« La classe ne s’achète pas… Lui qui a dit « Je vais te donner un conseil car je l’aime comme un père avec son fils », lui qui n’a pas arrêté de dire la saison dernière qu’il aimait son caractère, l’homme qu’il est, comment il peut dire du mal de lui aujourd’hui alors qu’il lui a permis d’atteindre les sommets, de retrouver la Champions League ? Rabiot devait être le maillon fort de son équipe mais, aujourd’hui, De Zerbi dit que c’est finalement un mal pour un bien. Donc, il nous dit qu’il a mis en place un système pour lui mais que, finalement, il est content qu’il soit parti… Je suis abasourdi ! »

Habitué à changer d’avis comme de jour, Jérôme Rothen devrait pourtant comprendre que s’adapter est une nécessité pour un entraîneur, surtout dans l’OM version Pablo Longoria. Mais parler en bien du club phocéen est forcément compliqué pour cet ancien joueur et supporter du PSG…