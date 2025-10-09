ASSE Mercato : Stassin en remet une couche sur son avenir !
Les infos du jour : De Zerbi règle le cas Rabiot, ultimatum à Beye au Stade Rennais, Mbappé tacle le PSG, la Roma vise Stassin (ASSE)

L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, saluant Adrien Rabiot après un match la saison dernière.
Raphaël Nouet
9 octobre 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 9 octobre 2025.

La grosse info : De Zerbi revient sur l’épisode Rabiot

Avec du recul, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, pense que le départ d’Adrien Rabiot après son altercation avec Jonathan Rowe à Rennes a été un mal pour un bien.

OM : De Zerbi heureux du départ de Rabiot !

OM : De Zerbi vide son sac sur Rabiot, ses galères et Marseille !

L’OM peut remercier Monaco qui détruit un concurrent en ligue des champions !

OM Mercato : l’option d’achat de Pavard levée plus vite que prévue ?

OM : un pro-PSG cartonne De Zerbi pour ses propos sur Rabiot

Mais aussi…

Selon la presse italienne, l’AS Roma serait intéressée par Lucas Stassin et envisagerait une offensive cet hiver.

ASSE : le Chaudron va battre un record face au Mans

ASSE : Djylian N’Guessan n’y arrive toujours pas…

Pourquoi N’Guessan et Paul Eymard n’ont toujours pas prolongé à l’ASSE ?

ASSE Mercato : un géant italien se positionne pour Stassin en janvier

ASSE : le Chaudron a traumatisé un Lyonnais

Les Toulousains sont particulièrement fiers de leur victoire à Lyon, la première depuis 1966, et ils le font savoir.

OL : le troll énorme du TFC après sa victoire

Dans L’Equipe, le gardien a fait savoir qu’il verrait d’un bon œil une prolongation chez les Canaris.

FC Nantes : Anthony Lopes parti pour durer ?

Raymond Domenech repris de volée par les supporters du FC Nantes

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, voudrait que la Coupe du monde se joue désormais en automne pour éviter les fortes chaleurs.

La Coupe du monde toujours en automne, la dernière folie de la FIFA !

Le latéral marocain, si important pour le PSG, serait dans le viseur de son club formateur, le Real Madrid.

Le PSG prêt à vendre Hakimi… pour 90M€ ! Le Real veut frapper un énorme coup

PSG : Chevalier a trouvé un bon avocat après ses boulettes contre l’OM et le LOSC

L’avenir d’Habib Beye au Stade Rennais fait la Une de l’actualité en ce moment.

Coup de tonnerre au Stade Rennais : un ultimatum lancé à Habib Beye !

Le remplaçant d’Habib Beye est connu… et c’est une ancienne cible de l’ASSE !

Le vestiaire du Stade Rennais ne comprend plus Habib Beye !

Stade Rennais : un autre dossier que Cissé a mis le feu entre Beye et son vestiaire

Alors qu’il était question de débuts sous le maillot rouge et blanc lors de la prochaine journée de championnat, la Pioche s’est blessée !

AS Monaco : Paul Pogba n’est pas prêt de rejouer au football

Dans une interview, Kylian Mbappé a révélé que ses rapports avec Vinicius n’étaient pas très bons la saison dernière mais qu’il y avait du mieux !

Zidane – Mbappé, Cissé flingue la comparaison !

Real Madrid : Mbappé tacle le PSG et confirme un malaise avec Vinicius Jr

La dette du club catalan frôle les deux milliards d’euros, la situation est critique !

Le FC Barcelone contraint de vendre Yamal au PSG ?

