Les infos du jour : De Zerbi règle le cas Rabiot, ultimatum à Beye au Stade Rennais, Mbappé tacle le PSG, la Roma vise Stassin (ASSE)

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 9 octobre 2025.

La grosse info : De Zerbi revient sur l’épisode Rabiot

Avec du recul, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, pense que le départ d’Adrien Rabiot après son altercation avec Jonathan Rowe à Rennes a été un mal pour un bien.

Mais aussi…

Selon la presse italienne, l’AS Roma serait intéressée par Lucas Stassin et envisagerait une offensive cet hiver.

Les Toulousains sont particulièrement fiers de leur victoire à Lyon, la première depuis 1966, et ils le font savoir.

Dans L’Equipe, le gardien a fait savoir qu’il verrait d’un bon œil une prolongation chez les Canaris.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, voudrait que la Coupe du monde se joue désormais en automne pour éviter les fortes chaleurs.

Le latéral marocain, si important pour le PSG, serait dans le viseur de son club formateur, le Real Madrid.

L’avenir d’Habib Beye au Stade Rennais fait la Une de l’actualité en ce moment.

Alors qu’il était question de débuts sous le maillot rouge et blanc lors de la prochaine journée de championnat, la Pioche s’est blessée !

Dans une interview, Kylian Mbappé a révélé que ses rapports avec Vinicius n’étaient pas très bons la saison dernière mais qu’il y avait du mieux !

La dette du club catalan frôle les deux milliards d’euros, la situation est critique !

