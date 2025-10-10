Parti cet été, Léo Pétrot laisse un vide que certains supporters n’ont pas oublié. Joueur formé au club, toujours exemplaire dans l’attitude, il incarnait les valeurs de l’ASSE. Alors que les nouveaux latéraux peinent à convaincre, la question se pose : les Verts ont-ils eu tort de tourner la page ?

« Léo Pétrot aurait fait du bien »

Pour moi, Léo Pétrot aurait clairement fait du bien à cette équipe. C’est un joueur du cru, formé à Saint-Étienne, toujours fiable même s’il avait certaines limites techniques. Mais il mouillait le maillot, il se battait pour le club, et ça, ça n’a pas de prix dans un vestiaire. C’était aussi une question de mentalité : Pétrot incarnait parfaitement l’esprit stéphanois, celui du joueur prêt à se sacrifier pour l’équipe. Au lieu de le conserver, l’ASSE a fait le choix de recruter quatre nouveaux latéraux : Ebenezer Annan, Joao Ferreira, Strahinja Stojković et Lassana Traoré.

Si les deux premiers sont aujourd’hui titulaires, aucun n’a prouvé qu’il était supérieur à Pétrot. Et les deux autres, jeunes et encore tendres, ne jouent presque pas. Le constat est simple : le point faible de l’ASSE reste les côtés. Et dans ce contexte, un joueur comme Léo Pétrot aurait apporté de la stabilité, de la combativité et de l’identité.

Louis CHRESTIAN

« Un départ pas si dramatique que cela »

« Comme Léo Pétrot l’a confié récemment, son coach Eirik Horneland voulait absolument le conserver. Au final, aucun accord n’a été conclu entre toutes les parties. Conserver un joueur formé au club est toujours important pour l’ASSE, surtout que Pétrot aurait pu faire du bien en Ligue 2. La page a été tournée, et la direction a su passer à autre chose en recrutant Ebenezer Annan et Lassana Traoré. On ne peut pas dire que garder Pétrot allait assurer à 100% la remontée pour l’ASSE. C’est pour cela que je pense que ce départ n’est pas si dramatique que cela.

Le recrutement d’Annan est loin d’être un fiasco, bien au contraire. C’est encore un jeune joueur, et il n’a disputé que 9 matchs sous le maillot des Verts. À noter également que l’ASSE est actuellement deuxième de L2, à égalité avec le leader troyen. Donc le manque de Pétrot est loin de s’être fait ressentir dans ce début de saison, selon moi. Un championnat se joue avec un groupe de 13-14 titulaires, et l’ASSE est assez bien armée à tous les postes pour aller chercher la remontée en Ligue 1″.

William TERTRIN