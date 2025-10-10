Auteur de son premier but avec le RC Lens juste avant la trêve, Odsonne Édouard pourrait bientôt être récompensé en intégrant sa nouvelle sélection.

Arrivé cet été au RC Lens, Odsonne Édouard pourrait bientôt être sollicité… par une sélection nationale inattendue, comme déjà évoqué sur notre site le 11 septembre dernier. Le nouvel attaquant des Sang et Or, auteur d’un début de saison encourageant sous les ordres de Pierre Sage, a en effet été contacté par Sébastien Migné, le sélectionneur d’Haïti qui a également été l’adjoint de Jean-Pierre Papin à Lens lors de la saison 2007-2008.

Édouard veut d’abord se concentrer sur Lens

Dans une interview accordée à So Foot, Migné a confirmé avoir pris contact avec l’ancien buteur du Celtic et du PSG : « Odsonne Édouard, par exemple, est éligible pour Haïti. Je l’ai contacté, il n’a pas fermé la porte, je pense qu’il est intéressé, mais il vient d’arriver à Lens, après une dernière saison en Angleterre (Leicester City en prêt) avec un faible temps de jeu. Je comprends qu’il pense d’abord à jouer avec son club. On verra dans les semaines ou les mois à venir s’il veut porter le maillot haïtien », a-t-il expliqué.

Né à Kourou (Guyane) et passé par toutes les sélections de jeunes de l’équipe de France, Odsonne Édouard n’a encore jamais été appelé avec les Bleus. À 27 ans, une aventure internationale avec Haïti — le pays d’origine de sa famille — reste donc une option ouverte. Mais pour l’heure, le néo-Lensois, qui a inscrit son tout premier but contre Auxerre, préfère se concentrer sur son intégration dans l’effectif artésien et sur les ambitions lensoises en Ligue 1.