Joueur de l’OM, Geoffrey Kondogbia a déjà entamé sa reconversion, et pourrait bientôt devenir le nouveau rappeur à la mode à Marseille !

C’est une story qui a surpris pas mal de monde à l’OM. Faris Moumbagna, l’attaquant prêté à la Cremonese, a récemment partagé une story peu banale sur Instagram. Dans sa voiture, le joueur était visiblement en mode détente, son à fond, en train d’écouter… un morceau de rap signé Geoffrey Kondogbia ! « C’est fort, sors le son », a même commenté Moumbagna.

Oui, vous avez bien lu : le milieu de terrain, actuellement blessé mais qui a disputé 3 matchs cette saison avec l’OM, est également dans le monde de la musique. Et apparemment, il ne fait pas les choses à moitié. Plusieurs supporters ont réagi, sans cacher leur enthousiasme face au talent du Marseillais dans ce domaine. « Kondogbia qui s’est mis à la musique PTDRRR. Il est vraiment chaud », a notamment commenté le compte @_Onueve7 sur X.

Kondogbia déjà validé par Zed du groupe 13 Block

Mais cette actualité insolite n’a finalement rien d’étonnant. En effet, comme relaté par RMC Sport en juin 2024, lors d’un match de Tottenham auquel Zed du groupe 13 Block avait assisté en loges, Serge Aurier lui avait présenté Kondogbia. Le feeling est super bien passé : « Il connaissait nos sons. Il fait un peu de musique aussi. Il fait du rap, il est super chaud. Il est plus à l’ancienne niveau musique », confiait le rappeur.

Un moment léger qui rappelle que même les footballeurs pros ont des passions et talents cachés en dehors des terrains. Reste à savoir si ce morceau de Kondogbia va bientôt faire le buzz, ou si Faris Moumbagna se contentera de l’écouter en boucle dans sa voiture !