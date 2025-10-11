RC Lens : un joueur de Pierre Sage a vécu une soirée cauchemar avec sa sélection

Sélectionné avec les Espoirs du Monténégro, Andrija Bulatovic a vécu une soirée très compliquée.

En cette période de trêve, le RC Lens a laissé filer neuf joueurs avec leurs sélections. Parmi eux, Andrija Bulatovic, milieu de terrain de 18 ans, a vécu une soirée à oublier avec les Espoirs du Monténégro. Titulaire dans l’entrejeu face à la Pologne ce vendredi, il n’a pas pu empêcher la défaite 2-0 de son équipe à l’extérieur.

Une nouvelle expulsion pour Bulatovic

Sur le plan individuel, la soirée a été catastrophique pour le Lensois. Après avoir été suspendu avec la sélection A à cause d’une expulsion en septembre dernier lors des éliminatoires du Mondial, Bulatovic pouvait rebondir avec les Espoirs dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2027. Mais le milieu de terrain a une nouvelle fois vu rouge, écopant de deux cartons jaunes, respectivement à la 44e et à la 73e minute, quittant prématurément la pelouse.

Avec seulement quelques petites minutes jouées face au Havre, Bulatovic n’a pas encore eu son moment avec Lens, et devra désormais se reprendre et montrer qu’il peut canaliser son énergie sur le terrain, sous peine de voir sa réputation continuer à pâtir de ces expulsions répétées…