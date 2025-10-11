Ligue 1 : l’AS Monaco officialise son nouveau coach, un ancien de l’ASSE et du LOSC débarque avec lui

L’ASM tient son nouveau coach…

Au lendemain de l’annonce du départ d’Adi Hütter, l’AS Monaco officialise l’arrivée du successeur du technicien autrichien ce samedi. Sans surprise, il s’agit de Sébastien Pocognoli. Le Belge s’est engagé avec le club de la Principauté jusqu’en 2027, en provenance de l’Union saint-gilloise, club avec avec lequel il avait été sacré champion la saison dernière, pour sa première expérience comme technicien chez les pros. Une clause libératoire d’environ 1 M€ figurait dans son contrat, ce qui a facilité son départ.

Mirallas adjoint de Pocognoli à l’ASM

Pocognoli (38 ans) sera accompagné de Kevin Mirallas (38 ans), l’ancien attaquant du LOSC et de l’ASSE, qui entraînait depuis octobre les attaquants de l’Union Saint-Gilloise, et du Polonais Artur Kopyt, qui y officiait depuis cinq ans.