Equipe de France : on sait qui va remplacer Mbappé en Islande 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Equipe de France : on sait qui va remplacer Mbappé en Islande 

Kylian Mbappé
Bastien Aubert
13 octobre 2025

Changement de décor et d’acteurs pour l’équipe de France ! Face à l’Islande ce lundi soir à Reykjavik, les Bleus pourraient vivre une soirée historique avec la première titularisation de Jean-Philippe Mateta à la pointe de l’attaque. Entre espoirs de qualification pour le Mondial 2026 et forfaits en cascade, Didier Deschamps doit miser sur des visages nouveaux pour permettre aux Tricolores de franchir un nouveau cap.

Les Bleus à un pas du Mondial 2026

La donne est claire pour l’équipe de France : une victoire en terre islandaise pourrait valider le billet pour la Coupe du monde 2026, programmée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une petite incertitude subsiste, puisque les Bleus doivent aussi compter sur un faux pas de l’Ukraine face à l’Azerbaïdjan pour officialiser leur qualification dès ce soir. À l’heure d’entrer sur la pelouse du Laugardalsvollur, Deschamps et ses hommes sont néanmoins pleinement mobilisés autour de cet enjeu crucial de la saison.

Des forfaits importants, Mbappé absent

Les tuiles se sont enchaînées dans le secteur offensif : Kylian Mbappé, auteur d’une excellente saison avec Madrid, s’est blessé à la cheville droite après avoir ouvert le score contre l’Azerbaïdjan. Le capitaine des Bleus, déjà fortement sollicité en club (plus de 97% des minutes jouées en Liga cette saison), a dû quitter le rassemblement et n’effectuera pas le déplacement en Islande. Ce coup dur s’ajoute aux indisponibilités d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola, tous trois restés à Paris pour soins. La recomposition s’impose donc. Pour suivre l’évolution de la situation de la star tricolore à Madrid, l’information autour de Mbappé incertain pour le prochain Clasico avec le Real Madrid reste surveillée de près.

Mateta et une attaque totalement renouvelée

Ce contexte d’hécatombe offre une opportunité en or à Jean-Philippe Mateta, 28 ans, appelé pour la première fois par Deschamps il y a quelques jours. L’ex-buteur de Crystal Palace, entré en jeu contre l’Azerbaïdjan, s’apprête à honorer sa première titularisation en bleu. Autour de lui, place à l’inédit : les créatifs Michael Olise, Maghnes Akliouche et Christopher Nkunku devraient tous démarrer, dessinant ainsi un secteur offensif fraîcheur et imprévisible. La présence d’Akliouche et Olise, tout juste intégrés au groupe France, apporte une nouvelle palette à l’animation prévue au Laugardalsvollur, alors que l’absence du cadre Adrien Rabiot au milieu (blessure au mollet) accentue l’effet de nouveauté.

La composition probable des Bleus contre l’Islande

Didier Deschamps devrait miser sur une équipe rajeunie mais ambitieuse. Mike Maignan portera le brassard de capitaine dans les cages, encadré par une défense solide : Jules Koundé à droite, William Saliba et Dayot Upamecano dans l’axe, Lucas Digne sur le flanc gauche. Au milieu, le duo Manu Koné et Eduardo Camavinga semble favori pour débuter, profitant de l’indisponibilité de Rabiot. Devant, la ligne offensive inédite s’articulerait ainsi :

  • Sur les ailes : Maghnes Akliouche et Michael Olise
  • En soutien : Christopher Nkunku
  • En pointe : Jean-Philippe Mateta

Une animation qui promet de la créativité et qui attise déjà la curiosité des supporters français, alors que Deschamps n’avait encore jamais aligné pareille association en match officiel.

Entre enjeu de taille et nouvelle ère soufflant sur l’attaque tricolore, l’équipe de France s’apprête à vivre une soirée à la fois décisive et inaugurale. Le déplacement en Islande pourrait dessiner les contours d’une génération capable de se réinventer rapidement, même sans son patron offensif habituel. Autant de raisons de guetter cette opposition, qui marquera peut-être l’éclosion de nouveaux cadres à l’approche du Mondial 2026. Pour ceux qui souhaitent suivre plus en détail le parcours et l’évolution de la carrière du capitaine français, un point complet est proposé sur l’historique des transferts de Mbappé.

Equipe de France
#A la une#AVANT-MATCH

Les plus lus

Kylian Mbappé
Equipe de France...

Equipe de France : on sait qui va remplacer Mbappé en Islande 

Par Bastien Aubert
Enzo Bardeli (Dunkerque)
ASSE...

ASSE Mercato : Horneland réclame un premier renfort hivernal à Kilmer Sports

Par Bastien Aubert
Le président de l'OM, Pablo Longoria, et son directeur sportif, Medhi Benatia.
Ligue 1...

OM : coup de tonnerre, un nouveau poids lourd prêt à quitter Marseille !

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal sur le banc au coup d'envoi du match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Yamal vers le PSG, le Barça tient son successeur ! 

Par Bastien Aubert
ASSE : cet ancien Stéphanois raconte son arrivée explosive chez les Verts
ASSE...

ASSE : cet ancien Stéphanois raconte son arrivée explosive chez les Verts

Par William Tertrin
La joie de Kylian Mbappé après avoir inscrit un but avec le Real Madrid.
PSG...

La confession de Mbappé sur le Real Madrid qui va faire enrager le PSG

Par William Tertrin
Lamine Yamal lors de la cérémonie du Ballon d'Or.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Romain Molina balance une énorme bombe sur Yamal et le PSG !

Par William Tertrin
Kylian Mbappé balance ses vérités sur Lionel Messi
PSG...

Kylian Mbappé balance ses vérités sur Lionel Messi

Par William Tertrin
Équipe de France : coup dur pour les Bleus avant l’Islande
Equipe de France...

Équipe de France : coup dur pour les Bleus avant l’Islande

Par William Tertrin
PSG Mercato : Luis Enrique veut cet ancien flop du Real Madrid !
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique veut cet ancien flop du Real Madrid !

Par William Tertrin
Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé se saluant lors du dernier Portugal-France.
Liga...

Real Madrid : le secret de Mbappé avec Cristiano Ronaldo dévoilé

Par William Tertrin
RC Lens : Thauvin titulaire pour Islande-France ? Deschamps lâche un gros indice !
Equipe de France...

RC Lens : Thauvin titulaire pour Islande-France ? Deschamps lâche un gros indice !

Par William Tertrin
Tylel Tati (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : plusieurs cadors européens débarquent pour Tylel Tati

Par William Tertrin
Stade Rennais : Lionel Messi s’enflamme pour un joueur d’Habib Beye !
Ligue 1...

Stade Rennais : Lionel Messi s’enflamme pour un joueur d’Habib Beye !

Par William Tertrin
FC Barcelone : Lamine Yamal en partance pour le Qatar ?
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lamine Yamal en partance pour le Qatar ?

Par William Tertrin
Liga : Villas-Boas (ex OM) lance une requête au Real Madrid et au FC Barcelone
FC Barcelone...

Liga : Villas-Boas (ex OM) lance une requête au Real Madrid et au FC Barcelone

Par Laurent Hess
FC Barcelone Mercato : Lewandowski a donné sa réponse à l’Arabie saoudite
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Lewandowski a donné sa réponse à l’Arabie saoudite

Par William Tertrin
ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Kilmer Sport est en train de mettre tout le monde d’accord »
ASSE...

ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Kilmer Sport est en train de mettre tout le monde d’accord »

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : Thauvin est passé tout proche de se retrouver avec… Nzola
Mercato...

RC Lens Mercato : Thauvin est passé tout proche de se retrouver avec… Nzola

Par William Tertrin
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant le match à Toulouse.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : quelle est la recrue la plus décevante des Canaris ?

Par William Tertrin
Luis Enrique en conférence de presse avant le choc entre le FC Barcelone et le PSG.
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique pourrait déjà acter un premier départ pour cet hiver

Par William Tertrin
LOSC : Berke Özer au cœur d’un énorme scandale en Turquie !
Ligue 1...

LOSC : Berke Özer au cœur d’un énorme scandale en Turquie !

Par William Tertrin
Zinédine Zidane, actuellement sans club.
Equipe de France...

Équipe de France : Zinedine Zidane a donné sa réponse pour entraîner les Bleus !

Par William Tertrin
ASSE : un Vert buteur en sélection
ASSE...

ASSE : un Vert buteur en sélection

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet