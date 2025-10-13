Changement de décor et d’acteurs pour l’équipe de France ! Face à l’Islande ce lundi soir à Reykjavik, les Bleus pourraient vivre une soirée historique avec la première titularisation de Jean-Philippe Mateta à la pointe de l’attaque. Entre espoirs de qualification pour le Mondial 2026 et forfaits en cascade, Didier Deschamps doit miser sur des visages nouveaux pour permettre aux Tricolores de franchir un nouveau cap.

Les Bleus à un pas du Mondial 2026

La donne est claire pour l’équipe de France : une victoire en terre islandaise pourrait valider le billet pour la Coupe du monde 2026, programmée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une petite incertitude subsiste, puisque les Bleus doivent aussi compter sur un faux pas de l’Ukraine face à l’Azerbaïdjan pour officialiser leur qualification dès ce soir. À l’heure d’entrer sur la pelouse du Laugardalsvollur, Deschamps et ses hommes sont néanmoins pleinement mobilisés autour de cet enjeu crucial de la saison.

Des forfaits importants, Mbappé absent

Les tuiles se sont enchaînées dans le secteur offensif : Kylian Mbappé, auteur d’une excellente saison avec Madrid, s’est blessé à la cheville droite après avoir ouvert le score contre l’Azerbaïdjan. Le capitaine des Bleus, déjà fortement sollicité en club (plus de 97% des minutes jouées en Liga cette saison), a dû quitter le rassemblement et n’effectuera pas le déplacement en Islande. Ce coup dur s’ajoute aux indisponibilités d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola, tous trois restés à Paris pour soins. La recomposition s’impose donc. Pour suivre l’évolution de la situation de la star tricolore à Madrid, l’information autour de Mbappé incertain pour le prochain Clasico avec le Real Madrid reste surveillée de près.

Mateta et une attaque totalement renouvelée

Ce contexte d’hécatombe offre une opportunité en or à Jean-Philippe Mateta, 28 ans, appelé pour la première fois par Deschamps il y a quelques jours. L’ex-buteur de Crystal Palace, entré en jeu contre l’Azerbaïdjan, s’apprête à honorer sa première titularisation en bleu. Autour de lui, place à l’inédit : les créatifs Michael Olise, Maghnes Akliouche et Christopher Nkunku devraient tous démarrer, dessinant ainsi un secteur offensif fraîcheur et imprévisible. La présence d’Akliouche et Olise, tout juste intégrés au groupe France, apporte une nouvelle palette à l’animation prévue au Laugardalsvollur, alors que l’absence du cadre Adrien Rabiot au milieu (blessure au mollet) accentue l’effet de nouveauté.

La composition probable des Bleus contre l’Islande

Didier Deschamps devrait miser sur une équipe rajeunie mais ambitieuse. Mike Maignan portera le brassard de capitaine dans les cages, encadré par une défense solide : Jules Koundé à droite, William Saliba et Dayot Upamecano dans l’axe, Lucas Digne sur le flanc gauche. Au milieu, le duo Manu Koné et Eduardo Camavinga semble favori pour débuter, profitant de l’indisponibilité de Rabiot. Devant, la ligne offensive inédite s’articulerait ainsi :

Sur les ailes : Maghnes Akliouche et Michael Olise

et En soutien : Christopher Nkunku

En pointe : Jean-Philippe Mateta

Une animation qui promet de la créativité et qui attise déjà la curiosité des supporters français, alors que Deschamps n’avait encore jamais aligné pareille association en match officiel.

Entre enjeu de taille et nouvelle ère soufflant sur l’attaque tricolore, l’équipe de France s’apprête à vivre une soirée à la fois décisive et inaugurale. Le déplacement en Islande pourrait dessiner les contours d’une génération capable de se réinventer rapidement, même sans son patron offensif habituel. Autant de raisons de guetter cette opposition, qui marquera peut-être l’éclosion de nouveaux cadres à l’approche du Mondial 2026. Pour ceux qui souhaitent suivre plus en détail le parcours et l’évolution de la carrière du capitaine français, un point complet est proposé sur l’historique des transferts de Mbappé.