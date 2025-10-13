L’Equipe a dévoilé le onze de départ que Didier Deschamps alignera ce soir en Islande. Une rencontre qui pourrait qualifier les Bleus pour les barrages de la Coupe du monde 2026 en cas de succès.

Avec cinq points d’avance sur l’Ukraine et six sur l’Islande à trois journées du terme des éliminatoires, l’équipe de France est bien partie pour se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Si elle ne perd pas ce soir en Islande, elle sera assurée de disputer au moins les barrages. Et si l’Ukraine est battue par l’Azerbaïdjan, elle sera même directement qualifiée.

Thauvin titulaire six ans après !

Mais avant qu’un tel scénario positif ne se dessine, il faut déjà réussir un bon résultat dans l’île la plus au nord de la zone Europe. Et pour cela, Didier Deschamps devra composer sans plusieurs titulaires, notamment l’intégralité de son attaque ! Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont absents depuis le rassemblement de septembre alors que Kylian Mbappé a quitté le groupe après la victoire sur l’Azerbaïdjan (3-0) en raison d’une cheville douloureuse.

Selon L’Equipe, Didier Deschamps a choisi d’aligner Jean-Philippe Mateta en pointe, Florian Thauvin juste derrière lui (une première titularisation depuis 2019 pour le Lensois !), avec Christopher Nkunku dans le couloir gauche et Michael Olise à droite.

Maignan (cap.) – Koundé, Saliba, Upamecano, Digne – Koné, Camavinga – Olise, Thauvin, Nkunku – Mateta