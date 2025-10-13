Mercato : le FC Nantes doit-il vendre Tylel Tati cet hiver ?
Les infos du jour : le PSG prêt à tout pour Yamal (FC Barcelone), Thauvin titulaire chez les Bleus, l'OM veut envoyer un joueur au RC Lens

Lamine Yamal lors du match entre le FC Barcelone et le PSG.
Raphaël Nouet
13 octobre 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 13 octobre 2025.

La grosse info : le PSG prêt à toutes les folies pour Yamal !

Selon Romain Molina, le PSG voudrait recruter Lamine Yamal, bien que la star du FC Barcelone ait prolongé son contrat en juillet avec une clause libératoire d’un milliard d’euros.

FC Barcelone Mercato : Yamal vers le PSG, le Barça tient son successeur ! 

PSG Mercato : nouvelles révélations fracassantes sur l’avenir de Yamal (FC Barcelone)

PSG Mercato : Campos a lancé les grandes manoeuvres pour cet hiver, deux noms ont fuité !

PSG Mercato : après Yamal, 5 signatures de taille annoncées en janvier ! 

PSG Mercato : Yamal (FC Barcelone), c’est 383 M€ !

PSG : une enquête sur al-Khelaïfi confirme que le Qatar est encore là pour longtemps

Mais aussi…

Deux titulaires appelés en sélection se sont blessés lors de cette trêve internationale. Mais, bonne nouvelle pour Eirik Horneland, l’une d’entre elles devrait être opérationnelle contre Le Mans.

ASSE Mercato : Horneland réclame un premier renfort hivernal à Kilmer Sports

ASSE : cet ancien Stéphanois raconte son arrivée explosive chez les Verts

ASSE : Horneland a un Mondialiste inattendu dans son onze !

ASSE : après Jaber, un autre titulaire d’Horneland sur le carreau ! 

ASSE : harcelé ? Khazri fracasse cet ancien coéquipier !

ASSE : un international blessé rassure Horneland

Barré par Gouiri et Aubameyang, Neal Maupay est poussé vers la sortie par l’OM. Il pourrait rebondir du côté du RC Lens cet été.

OM : coup de tonnerre, un nouveau poids lourd prêt à quitter Marseille !

OM Mercato : exit Maupay, le RC Lens à la relance ?

OM Mercato : Benatia cible un petit génie pour l’après Greenwood

OM : pluie de bonnes nouvelles avant Le Havre

OM Mercato : le PSG fonce sur Endrick, triple rebondissement en vue !

OM Mercato : une menace se précise pour Greenwood

Prêté au Panathinaïkos, Alban Lafont est en train de se relancer. Mais son entourage est toujours remonté contre le FC Nantes.

Un futur prodige du FC Nantes plombé par le FC Barcelone ?

FC Nantes : coup dur, 2 M€ en moins pour le Mercato d’hiver ?

FC Nantes : les supporters ont une recrue estivale dans le collimateur

« Détruit » par le FC Nantes, Alban Lafont se relance au Panathinaïkos

Les nombreuses critiques essuyées par Florian Thauvin après son retour chez les Bleus rappellent un peu le bashing dont est victime Habib Beye à Rennes.

RC Lens : Florian Thauvin victime d’un traitement à la Habib Beye (Stade Rennais) ?

Malick Fofana a de bonnes chances de quitter les Gones cet hiver.

OL Mercato : Fonseca furax contre lui, départ et jackpot en vue en janvier ?

Le gardien lillois a quitté sa sélection sans l’accord de sa Fédération. Cela pourrait lui coûter très cher.

LOSC : un an de prison pour Berke Özer ?

Voici ce qu’il fallait retenir de l’actualité des clubs un peu moins médiatisés en ce lundi 13 octobre 2025.

Revue de presse : Beye (Stade Rennais) a déjà convaincu un crack au Mercato, coup dur pour Thauvin (RC Lens) !

Les Bleus pourraient faire un grand pas vers la qualification pour la Coupe du monde 2026, ce soir, en Islande. Mais ils seront privés de nombreux titulaires.

Equipe de France : on sait qui va remplacer Mbappé en Islande 

Equipe de France : le onze tricolore pour défier l’Islande avec des surprises

Kylian Mbappé et Franco Mastantuono sont rentrés blessés de leur séjour en sélection. Mais de bonnes nouvelles sont tombées.

Real Madrid : le verdict est tombé pour Mbappé et Mastantuono

Les Unes de la presse espagnole du jour, c’est ici.

Revue de presse espagnole : Mbappé se lâche au Real, Laporta envoie du lourd sur Flick et Messi au Barça !

Il y a de grosses tensions au sein du Barça car la direction voit bien que ses joueurs sont en train de se relâcher.

FC Barcelone : bonne nouvelle avant Gérone et le Clasico 

FC Barcelone : Flick et Deco en guerre contre Yamal et d’autres jeunes !

Tylel Tati lors du match entre le FC Nantes et l'AJ Auxerre.
FC Nantes...

Mercato : le FC Nantes doit-il vendre Tylel Tati cet hiver ?

Par Bastien Aubert
Robin Risser dépité après avoir encaissé un but gag contre l'Estonie.
Ligue 1...

RC Lens : la vidéo de l'énorme boulette de Risser avec les Espoirs

Par Raphaël Nouet
Le but de Djaoui Cissé avec l'équipe de France Espoirs contre l'Estonie.
Ligue 1...

Stade Rennais : Cissé a envoyé un message fort à Beye

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal lors d'un match de la sélection espagnole.
FC Barcelone...

FC Barcelone : une légende du Real Madrid totalement sous le charme de Lamine Yamal

Par Raphaël Nouet
OM : Aubameyang, Gouiri, Greenwood… qui finira meilleur buteur ?
Ligue 1...

OM : Aubameyang, Gouiri, Greenwood… qui finira meilleur buteur ?

Par William Tertrin
Lamine Yamal lors du match entre le FC Barcelone et le PSG.
ASSE...

Les infos du jour : le PSG prêt à tout pour Yamal (FC Barcelone), Thauvin titulaire chez les Bleus, l'OM veut envoyer un joueur au RC Lens

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick lors d'un entraînement du FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick et Deco en guerre contre Yamal et d'autres jeunes !

Par Raphaël Nouet
Alban Lafont avec le maillot du Panathinaïkos sur le dos.
FC Nantes...

« Détruit » par le FC Nantes, Alban Lafont se relance au Panathinaïkos

Par Raphaël Nouet
Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, et l'émir du Qatar.
Ligue 1...

PSG : une enquête sur al-Khelaïfi confirme que le Qatar est encore là pour longtemps

Par Raphaël Nouet
Didier Deschamps en interview après le succès de la France sur l'Azerbaïdjan.
Equipe de France...

Equipe de France : le onze tricolore pour défier l'Islande avec des surprises

Par Raphaël Nouet
Mason Greenwood en action lors de Metz-OM.
Mercato...

OM Mercato : une menace se précise pour Greenwood

Par Raphaël Nouet
Hong à l'échauffement avant Brest-Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : les supporters ont une recrue estivale dans le collimateur

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé et Franco Mastantuono lors d'un match du Real Madrid en début de saison.
Liga...

Real Madrid : le verdict est tombé pour Mbappé et Mastantuono

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal lors de la cérémonie du Ballon d'Or.
FC Barcelone...

PSG Mercato : Yamal (FC Barcelone), c'est 383 M€ !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Montpellier.
ASSE...

ASSE : un international blessé rassure Horneland

Par Raphaël Nouet
Florian Thauvin, lors de son retour en équipe de France, face à l'Azerbaïdjan.
Ligue 1...

RC Lens : Florian Thauvin victime d'un traitement à la Habib Beye (Stade Rennais) ?

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : après Yamal, 5 signatures de taille annoncées en janvier ! 

Par Bastien Aubert
Wahbi Khazri est sans club
ASSE...

ASSE : harcelé ? Khazri fracasse cet ancien coéquipier !

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OM Mercato : le PSG fonce sur Endrick, triple rebondissement en vue !

Par Bastien Aubert
Malick Fofana (OL)
Mercato...

OL Mercato : Fonseca furax contre lui, départ et jackpot en vue en janvier ?

Par Bastien Aubert
Nayef Aguerd (OM)
Le Havre AC...

OM : pluie de bonnes nouvelles avant Le Havre

Par Bastien Aubert
Gilberto Mora
Mercato...

PSG Mercato : Campos a lancé les grandes manoeuvres pour cet hiver, deux noms ont fuité !

Par Bastien Aubert
Berke Özer (LOSC)
Ligue 1...

LOSC : un an de prison pour Berke Özer ?

Par Bastien Aubert
Dani Olmo (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : bonne nouvelle avant Gérone et le Clasico 

Par Bastien Aubert

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l'actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l'actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L'été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L'été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l'Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l'Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l'ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l'ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l'Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l'Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l'équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet