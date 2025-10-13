Les infos du jour : le PSG prêt à tout pour Yamal (FC Barcelone), Thauvin titulaire chez les Bleus, l’OM veut envoyer un joueur au RC Lens

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 13 octobre 2025.

La grosse info : le PSG prêt à toutes les folies pour Yamal !

Selon Romain Molina, le PSG voudrait recruter Lamine Yamal, bien que la star du FC Barcelone ait prolongé son contrat en juillet avec une clause libératoire d’un milliard d’euros.

Mais aussi…

Deux titulaires appelés en sélection se sont blessés lors de cette trêve internationale. Mais, bonne nouvelle pour Eirik Horneland, l’une d’entre elles devrait être opérationnelle contre Le Mans.

Barré par Gouiri et Aubameyang, Neal Maupay est poussé vers la sortie par l’OM. Il pourrait rebondir du côté du RC Lens cet été.

Prêté au Panathinaïkos, Alban Lafont est en train de se relancer. Mais son entourage est toujours remonté contre le FC Nantes.

Les nombreuses critiques essuyées par Florian Thauvin après son retour chez les Bleus rappellent un peu le bashing dont est victime Habib Beye à Rennes.

Malick Fofana a de bonnes chances de quitter les Gones cet hiver.

Le gardien lillois a quitté sa sélection sans l’accord de sa Fédération. Cela pourrait lui coûter très cher.

Voici ce qu’il fallait retenir de l’actualité des clubs un peu moins médiatisés en ce lundi 13 octobre 2025.

Les Bleus pourraient faire un grand pas vers la qualification pour la Coupe du monde 2026, ce soir, en Islande. Mais ils seront privés de nombreux titulaires.

Kylian Mbappé et Franco Mastantuono sont rentrés blessés de leur séjour en sélection. Mais de bonnes nouvelles sont tombées.

Les Unes de la presse espagnole du jour, c’est ici.

Il y a de grosses tensions au sein du Barça car la direction voit bien que ses joueurs sont en train de se relâcher.

