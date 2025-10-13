PSG : nouveau coup dur pour Luis Enrique !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Les notes sans pitié de Bleus décevants en Islande (2-2)

Lucas Digne lors du match entre l'équipe de France et l'Islande.
Raphaël Nouet
13 octobre 2025

L’équipe de France était privée de nombreux titulaires en Islande (2-2) ce soir mais cela ne suffit pas à justifier le triste match nul (2-2) qui a sanctionné les 90 minutes.

C’était l’occasion, ce soir, pour d’habituels remplaçants de se montrer. Et pour quelques piliers en difficulté de se montrer. C’est raté. Pour tous. Car même un Christopher Nkunku qui a marqué un joli but a loupé trop de choses pour être complimenté au final. L’équipe de France avait l’occasion, ce soir, de valiser sa qualification pour les play-offs de la Coupe du monde 2026. Elle devra attendre le prochain match. Menée à la pause sur un but gag et très caractéristique de son match (Palsson, 39e), elle a renversé la vapeur en seconde période (Nkunku, 63e, Mateta, 68e) avant de se faire rejoindre (Hlynsson, 70e). Elle ne méritait pas mieux. On comprend que jouer en Islande en octobre, ça ne fait rêver personne mais il y a quand même les Etats-Unis, le Canada et le Mexique au bout de ces éliminatoires. Ca mériterait tout de même un peu plus d’entrain….

Les notes : Maignan inutile, Upamecano à l’ouest…

Maignan (3) : Il a eu trois arrêts à faire dans le match, il n’a touché la balle sur aucun d’entre eux. Il a encaissé deux buts et vu le troisième tir terminer au-dessus. Où est passé le Maignan ultra décisif de ses débuts en Bleu ? Il glisse à la 75e et manque d’encaisser un but gag.

Koundé (3) : on voit bien au Barça qu’il ne traverse pas le meilleur moment de sa carrière. Cela s’est vérifié ce soir. Un contrôle raté et une passe en touche à la 47e qui symbolisent son match, plein d’approximations.

Saliba (4) : c’est lui qui concède le coup franc très évitable ayant entraîné le but islandais à la 39e. Propre le reste du temps mais pas transcendant non plus. Surtout qu’en face, c’était l’Islande et son jeu très physique, parfait pour lui.

Upamecano (3) : une énorme erreur d’alignement à la 69e qui coûte l’égalisation à 2-2. Très fébrile tout au long de la partie.

Digne (5) : le meilleur défenseur tricolore ce soir, c’est dire ! Sa volée à la 36e, à l’entrée de la surface, partait bien mais a été renvoyée par un adversaire. Une grosse frappe du gauche excentrée à la 66e que le gardien islandais détourne difficilement en corner.

Camavinga (3) : un renvoi horrible dans la surface à la 39e pour permettre à Palsson d’ouvrir le score. Il est vraiment trop nonchalant, ça va finir par lui coûter cher, en club comme en sélection. Remplacé par Thuram à la 74e.

Koné (5) : le milieu le plus intéressant. Il est en train de faire son trou dans le onze tricolore. Quand, en plus, il y a un Camavinga à ce niveau à ses côtés, il brille encore plus !

Olise (4) : sa tête décroisée à la 45e est repoussée par un arrêt miraculeux du gardien. Il a tenté de secouer l’équipe mais, face à un bloc bas et regroupé, il n’a pas été en réussite. On attend quand même beaucoup plus de lui.

Thauvin (3) : trois jours après sa rentrée de rêve face à l’Azerbaïdjan, il est brutalement retombé sur terre. Il a beaucoup tenté, sans réussite, à l’image de son ciseau à la 57e, pas cadré. Remplacé par Akliouche à la 64e, qui délivre une merveille de passe décisive à Mateta sur le deuxième but.

Nkunku (4) : il se procure la première occasion, dès la 2e minute, d’une reprise à bout portant au second poteau sur un corner. Mais le gardien islandais repousse miraculeusement. A la 17e, il tente un lob de 35m, pas cadré. Expédie au-dessus une volée au second poteau à la 60e. Mais à force de persévérance, c’est lui qui égalise à la 62e, après un déboulé dans le couloir gauche conclu par une frappe enroulée du droit dans le petit filet opposé. Une performance bizarre car il est à la fois décisif mais a beaucoup vendangé. Un bon résumé de sa carrière… Remplacé par Coman à la 74e.

Mateta (4) : une tête pas cadrée à la 11e. A la 20e, il coupe bien un centre de la gauche d’Olise mais sa reprise est trop croisée. Et à la 45e, il reprend à bout portant la tête d’Olise repoussée par le gardien islandais mais un défenseur repousse quasiment sur sa ligne. Il a continué à harceler, à proposer et a trouvé la récompense de ses efforts sur ce but à la 68e sur un super centre d’Akliouche. Sorti à deux minutes de la fin, il a eu le mérité de bien se battre mais il semblerait qu’il soit un peu limite pour le très haut niveau.

Equipe de France
#A la une

Les plus lus

Luis Enrique saluant des supporters avant le match Lille-PSG.
Ligue 1...

PSG : nouveau coup dur pour Luis Enrique !

Par Raphaël Nouet
Lucas Digne lors du match entre l'équipe de France et l'Islande.
Equipe de France...

Les notes sans pitié de Bleus décevants en Islande (2-2)

Par Raphaël Nouet
Ayyoub Bouaddi (LOSC)
LOSC...

PSG Mercato : c’est confirmé pour Bouaddi (LOSC), coup de tonnerre en 2026 !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

Mercato : le Stade Rennais doit-il tout miser sur Stassin (ASSE) cet hiver ?

Par Bastien Aubert
Tylel Tati lors du match entre le FC Nantes et l'AJ Auxerre.
FC Nantes...

Mercato : le FC Nantes doit-il vendre Tylel Tati cet hiver ?

Par Bastien Aubert
Robin Risser dépité après avoir encaissé un but gag contre l'Estonie.
Ligue 1...

RC Lens : la vidéo de l’énorme boulette de Risser avec les Espoirs

Par Raphaël Nouet
Le but de Djaoui Cissé avec l'équipe de France Espoirs contre l'Estonie.
Ligue 1...

Stade Rennais : Cissé a envoyé un message fort à Beye

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal lors d'un match de la sélection espagnole.
FC Barcelone...

FC Barcelone : une légende du Real Madrid totalement sous le charme de Lamine Yamal

Par Raphaël Nouet
OM : Aubameyang, Gouiri, Greenwood… qui finira meilleur buteur ?
Ligue 1...

OM : Aubameyang, Gouiri, Greenwood… qui finira meilleur buteur ?

Par William Tertrin
Lamine Yamal lors du match entre le FC Barcelone et le PSG.
ASSE...

Les infos du jour : le PSG prêt à tout pour Yamal (FC Barcelone), Thauvin titulaire chez les Bleus, l’OM veut envoyer un joueur au RC Lens

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick lors d'un entraînement du FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick et Deco en guerre contre Yamal et d’autres jeunes !

Par Raphaël Nouet
Alban Lafont avec le maillot du Panathinaïkos sur le dos.
FC Nantes...

« Détruit » par le FC Nantes, Alban Lafont se relance au Panathinaïkos

Par Raphaël Nouet
Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, et l'émir du Qatar.
Ligue 1...

PSG : une enquête sur al-Khelaïfi confirme que le Qatar est encore là pour longtemps

Par Raphaël Nouet
Didier Deschamps en interview après le succès de la France sur l'Azerbaïdjan.
Equipe de France...

Equipe de France : le onze tricolore pour défier l’Islande avec des surprises

Par Raphaël Nouet
Mason Greenwood en action lors de Metz-OM.
Mercato...

OM Mercato : une menace se précise pour Greenwood

Par Raphaël Nouet
Hong à l'échauffement avant Brest-Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : les supporters ont une recrue estivale dans le collimateur

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé et Franco Mastantuono lors d'un match du Real Madrid en début de saison.
Liga...

Real Madrid : le verdict est tombé pour Mbappé et Mastantuono

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal lors de la cérémonie du Ballon d'Or.
FC Barcelone...

PSG Mercato : Yamal (FC Barcelone), c’est 383 M€ !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Montpellier.
ASSE...

ASSE : un international blessé rassure Horneland

Par Raphaël Nouet
Florian Thauvin, lors de son retour en équipe de France, face à l'Azerbaïdjan.
Ligue 1...

RC Lens : Florian Thauvin victime d’un traitement à la Habib Beye (Stade Rennais) ?

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : après Yamal, 5 signatures de taille annoncées en janvier ! 

Par Bastien Aubert
Wahbi Khazri est sans club
ASSE...

ASSE : harcelé ? Khazri fracasse cet ancien coéquipier !

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OM Mercato : le PSG fonce sur Endrick, triple rebondissement en vue !

Par Bastien Aubert
Malick Fofana (OL)
Mercato...

OL Mercato : Fonseca furax contre lui, départ et jackpot en vue en janvier ?

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet