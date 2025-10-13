L’équipe de France était privée de nombreux titulaires en Islande (2-2) ce soir mais cela ne suffit pas à justifier le triste match nul (2-2) qui a sanctionné les 90 minutes.

C’était l’occasion, ce soir, pour d’habituels remplaçants de se montrer. Et pour quelques piliers en difficulté de se montrer. C’est raté. Pour tous. Car même un Christopher Nkunku qui a marqué un joli but a loupé trop de choses pour être complimenté au final. L’équipe de France avait l’occasion, ce soir, de valiser sa qualification pour les play-offs de la Coupe du monde 2026. Elle devra attendre le prochain match. Menée à la pause sur un but gag et très caractéristique de son match (Palsson, 39e), elle a renversé la vapeur en seconde période (Nkunku, 63e, Mateta, 68e) avant de se faire rejoindre (Hlynsson, 70e). Elle ne méritait pas mieux. On comprend que jouer en Islande en octobre, ça ne fait rêver personne mais il y a quand même les Etats-Unis, le Canada et le Mexique au bout de ces éliminatoires. Ca mériterait tout de même un peu plus d’entrain….

Les notes : Maignan inutile, Upamecano à l’ouest…

Maignan (3) : Il a eu trois arrêts à faire dans le match, il n’a touché la balle sur aucun d’entre eux. Il a encaissé deux buts et vu le troisième tir terminer au-dessus. Où est passé le Maignan ultra décisif de ses débuts en Bleu ? Il glisse à la 75e et manque d’encaisser un but gag.

Koundé (3) : on voit bien au Barça qu’il ne traverse pas le meilleur moment de sa carrière. Cela s’est vérifié ce soir. Un contrôle raté et une passe en touche à la 47e qui symbolisent son match, plein d’approximations.

Saliba (4) : c’est lui qui concède le coup franc très évitable ayant entraîné le but islandais à la 39e. Propre le reste du temps mais pas transcendant non plus. Surtout qu’en face, c’était l’Islande et son jeu très physique, parfait pour lui.

Upamecano (3) : une énorme erreur d’alignement à la 69e qui coûte l’égalisation à 2-2. Très fébrile tout au long de la partie.

Digne (5) : le meilleur défenseur tricolore ce soir, c’est dire ! Sa volée à la 36e, à l’entrée de la surface, partait bien mais a été renvoyée par un adversaire. Une grosse frappe du gauche excentrée à la 66e que le gardien islandais détourne difficilement en corner.

Camavinga (3) : un renvoi horrible dans la surface à la 39e pour permettre à Palsson d’ouvrir le score. Il est vraiment trop nonchalant, ça va finir par lui coûter cher, en club comme en sélection. Remplacé par Thuram à la 74e.

Koné (5) : le milieu le plus intéressant. Il est en train de faire son trou dans le onze tricolore. Quand, en plus, il y a un Camavinga à ce niveau à ses côtés, il brille encore plus !

Olise (4) : sa tête décroisée à la 45e est repoussée par un arrêt miraculeux du gardien. Il a tenté de secouer l’équipe mais, face à un bloc bas et regroupé, il n’a pas été en réussite. On attend quand même beaucoup plus de lui.

Thauvin (3) : trois jours après sa rentrée de rêve face à l’Azerbaïdjan, il est brutalement retombé sur terre. Il a beaucoup tenté, sans réussite, à l’image de son ciseau à la 57e, pas cadré. Remplacé par Akliouche à la 64e, qui délivre une merveille de passe décisive à Mateta sur le deuxième but.

Nkunku (4) : il se procure la première occasion, dès la 2e minute, d’une reprise à bout portant au second poteau sur un corner. Mais le gardien islandais repousse miraculeusement. A la 17e, il tente un lob de 35m, pas cadré. Expédie au-dessus une volée au second poteau à la 60e. Mais à force de persévérance, c’est lui qui égalise à la 62e, après un déboulé dans le couloir gauche conclu par une frappe enroulée du droit dans le petit filet opposé. Une performance bizarre car il est à la fois décisif mais a beaucoup vendangé. Un bon résumé de sa carrière… Remplacé par Coman à la 74e.

Mateta (4) : une tête pas cadrée à la 11e. A la 20e, il coupe bien un centre de la gauche d’Olise mais sa reprise est trop croisée. Et à la 45e, il reprend à bout portant la tête d’Olise repoussée par le gardien islandais mais un défenseur repousse quasiment sur sa ligne. Il a continué à harceler, à proposer et a trouvé la récompense de ses efforts sur ce but à la 68e sur un super centre d’Akliouche. Sorti à deux minutes de la fin, il a eu le mérité de bien se battre mais il semblerait qu’il soit un peu limite pour le très haut niveau.