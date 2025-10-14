Entre les incertitudes autour de Roberto De Zerbi et la menace d’un départ de Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille pourrait bien vivre des semaines agitées.

Arrivé pour relancer sa carrière après une période tourmentée à Manchester United, Mason Greenwood s’est totalement réinventé sous les ordres de Roberto De Zerbi à l’OM. Moins obsédé par ses statistiques personnelles, plus collectif, plus mûr, l’ailier anglais de 24 ans a retrouvé le plaisir de jouer et s’impose comme le véritable détonateur du jeu phocéen. Trois buts, quatre passes décisives toutes compétitions confondues, mais surtout une influence de tous les instants : Greenwood est devenu le moteur du système offensif olympien.

Résultat : l’OM a retrouvé un visage séduisant, conquérant, inspiré. Mais ce regain de forme n’est pas passé inaperçu. Selon Fichajes, plusieurs grands clubs européens surveillent de près Greenwood, et en premier lieu l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros, déjà séduits par le joueur lors de son passage à Getafe, n’ont jamais perdu son nom de vue. À l’époque, le club madrilène avait renoncé à faire une offre, préférant investir ailleurs. Aujourd’hui, le contexte est tout autre : l’Atlético cherche à rajeunir son secteur offensif, et Greenwood coche toutes les cases.

« Cet intérêt ne date pas d’hier », glisse le média espagnol à propos de Greenwood, preuve que l’Atlético Madrid est bien accroché à l’Anglais. Toujours d’après la même source, l’OM aurait fixé le prix de son joyau à 75 millions d’euros, un montant jugé non négociable. La raison ? Le club marseillais devra reverser la moitié de cette somme à Manchester United, en vertu d’une clause de revente intégrée dans le deal initial. En clair, pour toucher un bénéfice réel, Pablo Longoria ne peut pas descendre sous ce seuil. L’Atlético, de son côté, songerait à passer à l’action dès le mercato d’hiver, conscient que d’autres cadors européens pourraient aussi se positionner.

De Zerbi bientôt à la retraite ?

Mais ce n’est pas la seule source d’inquiétude pour les supporters de l’OM. Roberto De Zerbi, artisan de la renaissance du jeu olympien, a lui aussi semé le doute sur son avenir. Dans un entretien teinté de lucidité et de lassitude, le technicien italien a évoqué les difficultés du métier d’entraîneur et son rapport complexe à la pression. À 46 ans, il ne devrait pas faire long feu sur un banc de touche…

« Je ne pense pas qu’au football, je suis attentif à tout ce qui se passe autour de moi, a-t-il confié dans la presse italienne. Mais la vérité, c’est qu’il me reste très peu de temps pour autre chose. Klopp a raison, ce métier use. J’aime beaucoup entraîner, mais il faut voir combien de temps je peux encore le faire. » Une déclaration à la fois sincère et troublante, qui a fait l’effet d’une bombe à Marseille.

Certains y voient une simple introspection, d’autres un message à peine voilé sur une possible fin de cycle à court terme. De Zerbi, perfectionniste et exigeant, ne cache pas sa fatigue face à la pression constante du haut niveau. Pourtant, son travail sur le jeu marseillais est unanimement salué : pressing coordonné, transitions rapides, liberté offensive… L’OM version De Zerbi séduit. Reste à savoir si le coach italien aura encore l’énergie de prolonger cette aventure.