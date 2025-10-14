OM Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir de De Zerbi et de Greenwood !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir de De Zerbi et de Greenwood !

Mason Greenwood (OM)
Bastien Aubert
14 octobre 2025

Entre les incertitudes autour de Roberto De Zerbi et la menace d’un départ de Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille pourrait bien vivre des semaines agitées. 

Arrivé pour relancer sa carrière après une période tourmentée à Manchester United, Mason Greenwood s’est totalement réinventé sous les ordres de Roberto De Zerbi à l’OM. Moins obsédé par ses statistiques personnelles, plus collectif, plus mûr, l’ailier anglais de 24 ans a retrouvé le plaisir de jouer et s’impose comme le véritable détonateur du jeu phocéen. Trois buts, quatre passes décisives toutes compétitions confondues, mais surtout une influence de tous les instants : Greenwood est devenu le moteur du système offensif olympien.

Résultat : l’OM a retrouvé un visage séduisant, conquérant, inspiré. Mais ce regain de forme n’est pas passé inaperçu. Selon Fichajes, plusieurs grands clubs européens surveillent de près Greenwood, et en premier lieu l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros, déjà séduits par le joueur lors de son passage à Getafe, n’ont jamais perdu son nom de vue. À l’époque, le club madrilène avait renoncé à faire une offre, préférant investir ailleurs. Aujourd’hui, le contexte est tout autre : l’Atlético cherche à rajeunir son secteur offensif, et Greenwood coche toutes les cases.

« Cet intérêt ne date pas d’hier », glisse le média espagnol à propos de Greenwood, preuve que l’Atlético Madrid est bien accroché à l’Anglais. Toujours d’après la même source, l’OM aurait fixé le prix de son joyau à 75 millions d’euros, un montant jugé non négociable. La raison ? Le club marseillais devra reverser la moitié de cette somme à Manchester United, en vertu d’une clause de revente intégrée dans le deal initial. En clair, pour toucher un bénéfice réel, Pablo Longoria ne peut pas descendre sous ce seuil. L’Atlético, de son côté, songerait à passer à l’action dès le mercato d’hiver, conscient que d’autres cadors européens pourraient aussi se positionner.

De Zerbi bientôt à la retraite ?

Mais ce n’est pas la seule source d’inquiétude pour les supporters de l’OM. Roberto De Zerbi, artisan de la renaissance du jeu olympien, a lui aussi semé le doute sur son avenir. Dans un entretien teinté de lucidité et de lassitude, le technicien italien a évoqué les difficultés du métier d’entraîneur et son rapport complexe à la pression. À 46 ans, il ne devrait pas faire long feu sur un banc de touche…

« Je ne pense pas qu’au football, je suis attentif à tout ce qui se passe autour de moi, a-t-il confié dans la presse italienne. Mais la vérité, c’est qu’il me reste très peu de temps pour autre chose. Klopp a raison, ce métier use. J’aime beaucoup entraîner, mais il faut voir combien de temps je peux encore le faire. » Une déclaration à la fois sincère et troublante, qui a fait l’effet d’une bombe à Marseille.

Certains y voient une simple introspection, d’autres un message à peine voilé sur une possible fin de cycle à court terme. De Zerbi, perfectionniste et exigeant, ne cache pas sa fatigue face à la pression constante du haut niveau. Pourtant, son travail sur le jeu marseillais est unanimement salué : pressing coordonné, transitions rapides, liberté offensive… L’OM version De Zerbi séduit. Reste à savoir si le coach italien aura encore l’énergie de prolonger cette aventure. 

MercatoOM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Mason Greenwood (OM)
Mercato...

OM Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir de De Zerbi et de Greenwood !

Par Bastien Aubert
Marcus Rashford (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le PSG fonce sur un autre crack du Barça que Yamal !

Par Bastien Aubert
Florent Batta arbitrant le match entre Troyes et Annecy.
ASSE...

ASSE : un premier bon présage pour la venue du Mans

Par Raphaël Nouet
Emerson Palmieri en action lors du match de l'OM à Metz.
Ligue 1...

OM : Emerson a un autre rêve en tête que remporter la Ligue 1

Par Raphaël Nouet
Nicki Nicole
Compétitions...

FC Barcelone : Lamine Yamal et Nicki Nicole se sont envoyés en l’air et ont fait encore mieux !

Par Bastien Aubert
Luis Enrique saluant des supporters avant le match Lille-PSG.
Ligue 1...

PSG : nouveau coup dur pour Luis Enrique !

Par Raphaël Nouet
Lucas Digne lors du match entre l'équipe de France et l'Islande.
Equipe de France...

Les notes sans pitié de Bleus décevants en Islande (2-2)

Par Raphaël Nouet
Ayyoub Bouaddi (LOSC)
LOSC...

PSG Mercato : c’est confirmé pour Bouaddi (LOSC), coup de tonnerre en 2026 !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

Mercato : le Stade Rennais doit-il tout miser sur Stassin (ASSE) cet hiver ?

Par Bastien Aubert
Tylel Tati lors du match entre le FC Nantes et l'AJ Auxerre.
FC Nantes...

Mercato : le FC Nantes doit-il vendre Tylel Tati cet hiver ?

Par Bastien Aubert
Robin Risser dépité après avoir encaissé un but gag contre l'Estonie.
Ligue 1...

RC Lens : la vidéo de l’énorme boulette de Risser avec les Espoirs

Par Raphaël Nouet
Le but de Djaoui Cissé avec l'équipe de France Espoirs contre l'Estonie.
Ligue 1...

Stade Rennais : Cissé a envoyé un message fort à Beye

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal lors d'un match de la sélection espagnole.
FC Barcelone...

FC Barcelone : une légende du Real Madrid totalement sous le charme de Lamine Yamal

Par Raphaël Nouet
OM : Aubameyang, Gouiri, Greenwood… qui finira meilleur buteur ?
Ligue 1...

OM : Aubameyang, Gouiri, Greenwood… qui finira meilleur buteur ?

Par William Tertrin
Lamine Yamal lors du match entre le FC Barcelone et le PSG.
ASSE...

Les infos du jour : le PSG prêt à tout pour Yamal (FC Barcelone), Thauvin titulaire chez les Bleus, l’OM veut envoyer un joueur au RC Lens

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick lors d'un entraînement du FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick et Deco en guerre contre Yamal et d’autres jeunes !

Par Raphaël Nouet
Alban Lafont avec le maillot du Panathinaïkos sur le dos.
FC Nantes...

« Détruit » par le FC Nantes, Alban Lafont se relance au Panathinaïkos

Par Raphaël Nouet
Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, et l'émir du Qatar.
Ligue 1...

PSG : une enquête sur al-Khelaïfi confirme que le Qatar est encore là pour longtemps

Par Raphaël Nouet
Didier Deschamps en interview après le succès de la France sur l'Azerbaïdjan.
Equipe de France...

Equipe de France : le onze tricolore pour défier l’Islande avec des surprises

Par Raphaël Nouet
Mason Greenwood en action lors de Metz-OM.
Mercato...

OM Mercato : une menace se précise pour Greenwood

Par Raphaël Nouet
Hong à l'échauffement avant Brest-Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : les supporters ont une recrue estivale dans le collimateur

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé et Franco Mastantuono lors d'un match du Real Madrid en début de saison.
Liga...

Real Madrid : le verdict est tombé pour Mbappé et Mastantuono

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal lors de la cérémonie du Ballon d'Or.
FC Barcelone...

PSG Mercato : Yamal (FC Barcelone), c’est 383 M€ !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Montpellier.
ASSE...

ASSE : un international blessé rassure Horneland

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet