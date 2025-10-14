L’Olympique de Marseille suit de près Gessime Yassine, l’ailier droit de Dunkerque auteur d’un début de saison tonitruant, mais un autre club de Ligue 1 pourrait bien griller la politesse aux Phocéens.

À seulement 19 ans, Gessime Yassine impressionne autant avec Dunkerque qu’avec le Maroc U20. Cette saison, l’ailier droit a déjà inscrit trois buts et délivré six passes décisives en onze matches de Ligue 2. Au Mondial U20 au Chili, il a marqué deux buts et offert trois passes en cinq rencontres, confirmant son statut de jeune talent à suivre. Mercredi, il affrontera la France en demi-finales (22h), un nouveau rendez-vous pour briller et attirer les regards des recruteurs européens.

Strasbourg concurrence l’OM pour Yassine

Selon L’Équipe, le RC Strasbourg suit Yassine de près depuis le début de la compétition. Le club alsacien pourrait constituer un concurrent sérieux à l’OM, prêt à passer à l’action dès janvier pour sécuriser l’ailier droit dribbleur.

Sous contrat avec Dunkerque jusqu’en juin 2027, Yassine représente un investissement intéressant pour les clubs souhaitant miser sur la jeunesse et le potentiel offensif. Pour l’OM, la situation devient délicate : le profil du natif de Salon-de-Provence correspond parfaitement aux besoins phocéens, mais la concurrence d’un club établi en Ligue 1 pourrait compliquer le dossier. L’OM va devoir se montrer rapide et convaincant s’il veut devancer le RC Strasbourg.